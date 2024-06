絶品馬刺しも楽しめる！ ミシュランガイドに2年連続掲載された、韓国料理店の2号店（東京・早稲田）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はミシュランガイドで星を獲得した韓国料理店の2号店が、早稲田駅近くにオープン。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

HALU 早稲田店(東京・早稲田)

さまざまな韓国料理を楽しめる 写真:お店から

2024年5月、都電早稲田停留場から徒歩3分ほどの場所に、お洒落な空間で食事を楽しめる韓国料理店「HALU 早稲田店」がオープンしました。2016年、2017年と2年連続でミシュランガイドに掲載された、南青山で確かな評価を得ている本格韓国料理屋「韓国旬菜ハル」の姉妹店です。10周年を終えた「韓国旬菜ハル」の新たな挑戦として、姉妹店の開業を決意したそう。そんな思いが詰まった「HALU 早稲田店」では、本店同様、ヘルシーで優しい本場の味を提供しています。

居心地の良い店内 写真:お店から

店内は肩肘張らずいつまでも居たくなるような明るく温かみのある内装。いつもよりちょっぴり贅沢でおしゃれな空間に、客席は30席です。壁一面に韓国の焼酎がズラリと並び、韓国の店で食事をしているような旅行気分も味わえます。

サムギョプサルセット ※オーダーは2人前から 写真:お店から

おすすめの「サムギョプサルセット」(1人前・3,168円)は、本店にはない早稲田店限定のメニューです。研究に研究を重ね、サムギョプサルに最適な1.7cmの厚さで国産の豚肉を提供。セットには国産豚バラ、にんにく、青唐辛子、ミョンイナムル、ネギサラダ、サンチュ3種、えごま葉、ミスカル、岩塩、ごま油塩、サムジャンが付きます。

生キムチ 写真:お店から

オーダー率100%の「生キムチ」(968円)は、他ではあまり味わえない漬けたてのシャキシャキ白菜キムチ。口当たりなめらかで、噛めば噛むほどうまみが溢れ出ます。

海鮮チヂミ 写真:お店から

看板メニューの「海鮮チヂミ」(2,508円)は、外はカリッと中はモッチリとした食感で、大粒の海鮮をふんだんに使用した贅沢なチヂミ。本格的な味わいですが、辛い物が苦手な方も安心して食べられる人気の一皿です。

馬刺し盛り合わせ 写真:お店から

また、韓国料理店では珍しく、オーナー独自のルートで買い付けている熊本直送の新鮮な馬刺しも用意。小売りでは出回らない最高品質の馬刺しは臭みがなく、舌の上にのせた瞬間とろりととけて甘みが口いっぱいに広がります。本店でも、今まで食べた馬刺しの中で一番おいしい!など高評価を得ている逸品。

石焼きビビンパ 写真:お店から

ランチタイムには海老やあさり、イカなど海鮮のうまみたっぷりの「海鮮純豆腐チゲ」(1,300円)や、おこげが香ばしく食欲をそそる「石焼きビビンパ」(1,300円)、じっくり丁寧に煮込んだ「参鶏湯」(1,300円)など多彩なメニューがそろいます。2つのメニューを同時に楽しめるセットも1,800円で用意しているので、色々な味を楽しみたい方にはこちらもおすすめです。

ミシュランガイド掲載店の味を気軽に楽しめる韓国料理店。お洒落で清潔な空間は、デートや女子会でも喜ばれそう。絶品の馬刺しや本場の料理を味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

純豆腐 出典:イドカヤ797さん

『メニューはランチタイムメニューがあり、純豆腐1000円〜。海鮮純豆腐など多数価格帯は1300円ぐらいでした。

純豆腐をお願いしました。

時間かからずに提供。

小ぶりな1人鍋に雑穀米、カクテキ、もやしナムル、韓国海苔。ご飯はおかわり出来ます。

純豆腐は豆腐が細切れに全体にわたって混ぜられたスタイル。豆腐を完食=鍋完食なので小ぶりな鍋でもおなかいっぱいになります。

辛さはしっかりあり、具はネギぐらいですが出汁がちゃんと感じられてとても美味しかったです。

雑穀米はふっくら炊かれて美味しいです。

隣の料理は華やかな野菜が盛り込まれたビビンバかな。旬菜メニューがおすすめのようです』(イドカヤ797さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆HALU 早稲田店住所 : 東京都新宿区西早稲田1-8-19 日興パレセゾン早稲田 1FTEL : 050-5593-5684

文:佐藤明日香

