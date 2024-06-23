23日、金沢競馬場で行われた第11回加賀友禅賞(3歳・牝・重賞・ダ1400m・1着賞金300万円)は、ハナを切って直線で後続を突き放した吉原寛人騎手騎乗の1番人気リケアマロン(牝3、金沢・加藤和義厩舎)が、3番人気プレストマーヴェル(牝3、金沢・井樋一也厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分27秒7(不良)。

さらに2.1/2馬身差の3着に5番人気エムティトップ(牝3、金沢・佐藤茂厩舎)が入った。なお、2番人気シャトルトウショウ(牝3、金沢・佐藤茂厩舎)は5着に終わった。

勝ったリケアマロンは、父トビーズコーナー、母ネモフィラハピネス、その父パイロという血統。前走の石川優駿では2着に敗れたが、牝馬同士のここでは力の違いを見せた。

【勝ち馬プロフィール】

◆リケアマロン(牝3)

騎手:吉原寛人

厩舎:金沢・加藤和義

父:トビーズコーナー

母:ネモフィラハピネス

母の父:パイロ

馬主:稲場 澄

生産者:王蔵牧場

【全着順】

1着 リケアマロン 1人気

2着 プレストマーヴェル 3人気

3着 エムティトップ 5人気

4着 トルピード 4人気

5着 シャトルトウショウ 2人気

6着 スターマンモス 9人気

7着 バージンエスパー 6人気

8着 ナイトプラネット 8人気

9着 レーヴァローゼ 7人気

10着 サンヨウアカヘル 10人気