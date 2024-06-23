À¾Éð¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨1³äÂæ¤ÏÌÜÁ°¤Þ¤Ç¡Ä¡¡ÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò½±¤¦µÏ¿Åª¤ÊÂÇ·âÉÔ¿¶
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡½1À¾Éð¡Ê23Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎàµÏ¿ÅªÉÏÂÇá¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤º¤«4°ÂÂÇ¤Ç1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç18»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ò¤È·å°ÂÂÇ¡×¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤â22Æü¤«¤é1ÎÒ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Î2³ä1ÎÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö.201¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Ç¤Ï1962Ç¯¤Î¹ñÅ´¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤ÈÆ±¤¸¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¹¥ÈÂÇÎ¨¤Ï1957Ç¯¤ÎÂç±Ç¤¬µÏ¿¤·¤¿2³ä1Ê¬3ÎÒ¡¢1¥ê¡¼¥°À©»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢1943Ç¯¤ÎÂçÏÂ¤Î1³ä8Ê¬¤¬NPB¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥¨¡¼¥¹郄¶¶¸÷À®¤ÎÍðÄ´¤â¤¢¤ê¡¢Á°È¾¤Ç4ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö½øÈ×¤«¤éÎ®¤ì¤¬°¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àè¤Ë¤¤¤«¤ì¤Æ¤«¤éµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤ÈÅÏÊÕµ×¿®´ÆÆÄÂå¹Ô¡£³°ºê½¤ÂÁ¡¢ÉÈ´ÖÂóºÈ¡¢Ê¿¾ÂæÆÂÀ¡¢º´Æ£Î¶À¤¤é¤Î¸Î¾ãÁÈ¡¢ÉÔÄ´¤Î¥¢¥®¥é¡¼¡¢¥³¥ë¥Ç¥í¤ÎÎ¾³°¹ñ¿Í¤¬ÉÔºß¤Î¸½¾õ¤À¤±¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Î¶ìÇº¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡Ä¡£