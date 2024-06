¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡¢¥­¥à¡¦¥Ò¥¨½Ð±é¤Î¡ØTHE MOON¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¥á¥¤¥­¥ó¥°±ÇÁü²ò¶Ø

ソル・ギョング、ド・ギョンス(EXO)、キム・ヒエ出演のSF大作『THE MOON』より、新メイキング映像が解禁となった。

本作は、月面の有人探査を叶えるべく、3人のクルーを乗せた韓国の有人ロケット・ウリ号は宇宙へ旅立つことで始まる。しかし、月周回軌道への進入を目前にしながら太陽風の影響で通信トラブルが発生し、修理中の事故によりクルーの命が失われる。唯一残された新人宇宙飛行士ソヌ(演者ド・ギョンス)を生還させるため、5年前の有人ロケット爆発事故の責任を取り組織を去った当時の責任者ジェグク(演者ソル・ギョング)が宇宙センターへ呼び戻される。一方、仲間の遺志を継ぐ決断をしたソヌは、重大な危機に直面しながらも月面への着陸を成功させる。僅かな救出の可能性に懸けて地上スタッフが奔走するなか、果たしてソヌは再び地球の大地を踏むことができるのか。

今回は新メイキング映像が到着。『搭乗員たち◆戮箸いΕ織ぅ肇襪如韓流トップスター、ソル・ギョング、ド・ギョンス、キム・ヒエらが、インタビューに答えていく。また撮影の裏側も映していく。

映像冒頭では、月に取り残されたクルーを救出すべく、地上で奮闘するスタッフ・ジョググ役を演じた、名優ソル・ギョングの熱演からスタート。続けて、映画『神と共に』シリーズを手掛けたキム・ヨンファ監督が現れ、本作を解説していく。

「観客を飽きさせずドラマに引き込むために、全員がどの瞬間もパワフルでした。」と語ると、新人宇宙飛行士・ソヌ役を演じたド・ギョンス、NASA統括ディレクター・ムニョン役を演じたキム・ヒエの、熱がこもる力強い演技シーンが映し出されていく。たった一人で月に降り立つという、誰も経験したことがない難役に挑んだド・ギョンスは、「感情を表すシーンも多く集中力を要しました」と、情感を表現するのに注意したと明かしている。俳優陣の演技力に、ヨンファ監督は「見事なアンサンブルで、大満足の出来です」と、感謝の弁を述べている。

最後にキャスト陣、ヨンファ監督が、本作についてのコメントを残していく。「希望、勇気、慰めを共有できる作品です」(ド・ギョンス)、「ヨンファ監督ファンの期待に応える、壮大な映画が新たに生まれました」(キム・ヒエ)、「全力を出し切りました。自身を持って送り出せます」(ヨンファ監督)と語り、映像を締めくくった。

『THE MOON』は7月5日より、新宿バルト9ほかで全国ロードショー。

