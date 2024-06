『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』7月27日(土)・28日(日)の神奈川・日産スタジアム公演のライブ・ビューイングが全国各地の映画館で行われることがわかった。

TWICEは、5度目のワールドツアー『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’』を史上最大規模で開催中。日本では、『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』と題し、7月にヤンマースタジアム長居、味の素スタジアム、日産スタジアムでの計6日間のスタジアム公演を開催する。

同ツアーから、7月27日(土)・28日(日)の神奈川・日産スタジアム公演をライブ・ビューイングで全国の映画館に生中継。チケットは、イープラスにて6月30日(日)23時59分までプレオーダー(抽選)が受付中だ。そのほか詳細は、ライブ・ビューイング情報サイトを確認しよう。