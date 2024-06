SEVENTEEN ジョンハン＆ウォヌの新ユニット、タイトル曲「昨夜」MVの監督版を公開

SEVENTEENのジョンハンとウォヌが、1stシングル「THIS MAN」の世界観を具現化した追加コンテンツを公開し、ファンの熱い反応を引き出した。23日0時、SEVENTEENの公式SNSと公式YouTubeチャンネルにタイトル曲「昨夜(Guitar byパク・ジュウォン)」のミュージックビデオの監督版を掲載した。これは先立って公開した本編に、2分45秒の白黒漫画が加わったバージョンだ。

ミュージックビデオの監督版は「THIS MAN」というタイトルの本を映して始まる。「THIS IS THE STORY OF AMAN WHO TURNS INTO ANIGHTMARE AND ANOTHER MAN WHOLIVES IN FEAR OF BEING FORGOTTEN(悪夢になった男と忘れられることを恐れる男の話)」というサブタイトルが印象的だ。続いて「THIS MAN」と呼ばれる2人の男の話が繰り広げられる。最近公開されたオーディオブック「Full Story of THIS MAN」read by JxW」で、ジョンハンとウォヌがナレーションで紹介した1stシングルのシノプシスが、白黒漫画で蘇った。緊張感を醸し出す音楽と繊細な絵柄が、見る人たちを「THIS MAN」のストーリーに一層深く入り込ませる。「THIS MAN」は全世界の人々が夢を通じて一人の男を目撃するという都市伝説からインスピレーションを受け、ジョンハンとウォヌだけのオリジナルストーリーで再解釈した作品だ。アルバムは、2人のユニークなケミストリーと音楽、作家チョ・イェウンとの共同作業を通じて作り上げられたしっかりとしたストーリーテリングが好評を得ている。「THIS MAN」は発売4日目の20日までで69万枚以上販売され、K-POPユニットアルバム初動販売量(発売後1週間のアルバム売上)で最高記録を取り替えた。21日にオリコンが発表した最新チャートによると、デイリーシングルランキング(6月20日付)で1位を獲得。このアルバムは日本発売当日の18日、同チャートに3位で入った後、徐々に順位を上げてこの日のトップになった。