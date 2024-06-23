23日、函館競馬場で行われた大沼ステークス(3歳上・オープン・ダ1700m)は、先団の後ろにつけて、直線で各馬を差し切った岩田康誠騎手騎乗の7番人気サヴァ(牡6、栗東・上村洋行厩舎)が、外から脚を伸ばした8番人気ナチュラルハイ(牡4、美浦・黒岩陽一厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒3(良)。

さらに1.1/4馬身差の3着に1番人気アクションプラン(牡4、美浦・池上昌和厩舎)が入った。なお、2番人気テーオードレフォン(牡5、栗東・梅田智之厩舎)は4着に、3番人気フルム(牡5、栗東・浜田多実雄厩舎)は5着に終わった。

勝ったサヴァは、父アイルハヴアナザー、母ダイワバーガンディ、その父ブライアンズタイムという血統。昨年3月の六甲S以来の勝ち星を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】

◆サヴァ(牡6)

騎手:岩田康誠

厩舎:栗東・上村洋行

父:アイルハヴアナザー

母:ダイワバーガンディ

母の父:ブライアンズタイム

馬主:藤田孟司

生産者:大北牧場

【全着順】

1着 サヴァ 7人気

2着 ナチュラルハイ 8人気

3着 アクションプラン 1人気

4着 テーオードレフォン 2人気

5着 フルム 3人気

6着 プリンスミノル 4人気

7着 ライラボンド 10人気

8着 メイショウユズルハ 9人気

9着 タガノクリステル 11人気

10着 ゴーゴーユタカ 12人気

11着 ルコルセール 5人気

12着 ホールシバン 13人気

13着 バトルクライ 6人気

14着 サブライムアンセム 14人気