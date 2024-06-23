大沼Sを制したサヴァ(撮影：山中博喜)

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　23日、函館競馬場で行われた大沼ステークス(3歳上・オープン・ダ1700m)は、先団の後ろにつけて、直線で各馬を差し切った岩田康誠騎手騎乗の7番人気サヴァ(牡6、栗東・上村洋行厩舎)が、外から脚を伸ばした8番人気ナチュラルハイ(牡4、美浦・黒岩陽一厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒3(良)。

　さらに1.1/4馬身差の3着に1番人気アクションプラン(牡4、美浦・池上昌和厩舎)が入った。なお、2番人気テーオードレフォン(牡5、栗東・梅田智之厩舎)は4着に、3番人気フルム(牡5、栗東・浜田多実雄厩舎)は5着に終わった。

　勝ったサヴァは、父アイルハヴアナザー、母ダイワバーガンディ、その父ブライアンズタイムという血統。昨年3月の六甲S以来の勝ち星を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】
◆サヴァ(牡6)
騎手:岩田康誠
厩舎:栗東・上村洋行
父:アイルハヴアナザー
母:ダイワバーガンディ
母の父:ブライアンズタイム
馬主:藤田孟司
生産者:大北牧場

【全着順】
1着　サヴァ　7人気
2着　ナチュラルハイ　8人気
3着　アクションプラン　1人気
4着　テーオードレフォン　2人気
5着　フルム　3人気
6着　プリンスミノル　4人気
7着　ライラボンド　10人気
8着　メイショウユズルハ　9人気
9着　タガノクリステル　11人気
10着　ゴーゴーユタカ　12人気
11着　ルコルセール　5人気
12着　ホールシバン　13人気
13着　バトルクライ　6人気
14着　サブライムアンセム　14人気