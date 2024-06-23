【大雨警報】富山県・滑川市に発表
気象台は、午後3時13分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を滑川市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を魚津市、黒部市、砺波市、入善町、朝日町に発表しました。さらに洪水警報を高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、小矢部市、南砺市、射水市、入善町に発表しました。
富山県では、23日夜遅くまで土砂災害に、23日夕方まで低い土地の浸水に、23日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■高岡市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
■魚津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
■氷見市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
■滑川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
■黒部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
■砺波市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
■小矢部市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
■南砺市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
■射水市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
■上市町
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
■立山町
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
■入善町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
■朝日町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒