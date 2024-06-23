【大雨警報】福井県・坂井市に発表
気象台は、午後3時13分に、大雨警報（土砂災害）を坂井市に発表しました。また洪水警報を福井市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、永平寺町、南越前町、越前町に発表しました。
嶺北では、23日夜遅くまで土砂災害に、23日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 30mm
23日夕方に警戒
■大野市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
23日夕方に警戒
■勝山市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報【発表】
23日夕方に警戒
■鯖江市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報【発表】
23日夕方に警戒
■越前市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報【発表】
23日夕方に警戒
■坂井市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■永平寺町
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
23日夕方に警戒
■池田町
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
■南越前町
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
23日夕方に警戒
■越前町
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夕方に警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報【発表】
23日夕方に警戒