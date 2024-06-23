TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後3時13分に、大雨警報（土砂災害）を坂井市に発表しました。また洪水警報を福井市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、永平寺町、南越前町、越前町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福井県・坂井市に発表

嶺北では、23日夜遅くまで土砂災害に、23日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夕方に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　23日夕方に警戒

■大野市
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夕方に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　23日夕方に警戒

■勝山市
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夕方に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報【発表】
　23日夕方に警戒

■鯖江市
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夕方に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報【発表】
　23日夕方に警戒

■越前市
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夕方に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報【発表】
　23日夕方に警戒

■坂井市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■永平寺町
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　23日夕方に警戒

■池田町
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒

■南越前町
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　23日夕方に警戒

■越前町
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夕方に警戒
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報【発表】
　23日夕方に警戒