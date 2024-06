黒毛和牛で作る贅沢肉飯！ EXILE NAOTO×ミート矢澤が初コラボ

EXILE、三代目 J SOUL BROTHERSのNAOTOさんと「ミート矢澤」がコラボしたメニューが販売開始。

NAOTO×ミート矢澤

EXILE NAOTO(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS)さんが、初のソロツアー「NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024」を開催!

今回のツアーでは、食通としても広く知られるNAOTOさんが各地の飲食店と組んでコラボメニューを考案し、イベントを賑わせています。





東京公演でコラボする唯一のお店は、肉好きのNAOTOさんがずっと応援している、ハンバーグ・ステーキ店「ミート矢澤」。今回のメニューに使われているお肉は、精肉卸ヤザワミートが自社で生産している「YAZAWA BEEF (ヤザワビーフ)」を使用したメニュー。北海道美瑛町にて「美瑛矢澤牧場」という黒毛和牛の牧場を運営し、“血統”と“肥育期間”にこだわった黒毛和牛を育てています。子牛からしっかりと32カ月以上肥育した正真正銘「ヤザワミートが育てた黒毛和牛」、通称「YAZAWA BEEF」。その「YAZAWA BEEF」で作る初めての肉料理を、NAOTOさんとコラボすることに!

※コラボ期間は2024年6月1日〜8月27日(店舗での提供は6月21日〜)

第1弾コラボメニューの紹介

肉めしのアタマ

第1弾は「YAZAWA BEEF」で作る「肉めしのアタマ」。黒毛和牛のバラ肉で作る贅沢肉飯。かつお出汁を合わせて白ご飯がすすむ味付けです。

「北海道YAZAWA BEEF 肉めしのアタマ」

●コラボメニュー名

NAOTO×ミート矢澤 おとりよせ(冷凍)

「北海道YAZAWA BEEF 肉めしのアタマ」(コラボ特別パッケージ、コラボ特別ステッカー付)1,500円

販売サイト:ミート矢澤 公式EC販売 (ヤザワミートオンラインショップ)

「北海道YAZAWA BEEF 肉めしのアタマ」

●コラボメニュー名

NAOTO×ミート矢澤 スペシャルトッピング

「北海道YAZAWA BEEF 肉めしのアタマ」(コラボ特別ステッカー付)500円

販売店舗「ミート矢澤 五反田本店」

「北海道YAZAWA BEEF 肉めし&ハンバーグ弁当」

●コラボメニュー名

NAOTO×ミート矢澤 スペシャルコラボ

「北海道YAZAWA BEEF 肉めし&ハンバーグ弁当」(コラボ特別パッケージ、コラボ特別ステッカー付)3,700円

販売店舗「ミート矢澤 五反田本店」「ミート矢澤 テイクアウト大丸東京店」「ミート矢澤 テイクアウト恵比寿」

第2弾コラボメニューは7月に発表予定です。お楽しみに!

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ミート矢澤 五反田本店住所 : 東京都品川区西五反田2-15-13 ニューハイツ西五反田 1FTEL : 03-5436-2914

文:食べログマガジン編集部 写真:お店から

