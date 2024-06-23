¶ì¤·¤à¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶¸÷À®¤¬3²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡º£µ¨10ÀèÈ¯¤Ç0¾¡7ÇÔ¡Ö¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¿´ÇÛ
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹-À¾Éð(23Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤òÅê¤²2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¾Ìî¿¿¹°Áª¼ê¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·2²ó1¥¢¥¦¥È¤Ç¿¹Í§ºÈÁª¼ê¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÁª¼ê¤ËÏ¢Â³»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È½¡Í¤ËáÁª¼ê¤Ë¤Ï»àµå¡£1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Øµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Ë¤âÀèÆ¬¤ÎÀ¾Ìî¿¿¹°Áª¼ê¤òÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÀÅÄÌºÁª¼ê¤Ë¤â»Íµå¤È¡¢¤³¤Î²ó¤â2¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤ÇºÆ¤Ó¥Ô¥ó¥Á¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤ê5ÈÖ¡¦¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Øµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ìÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¡¢¤³¤Î²ó1¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤Þ¤¹¤¬4²ó¤Ë¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶Åê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü3²ó64µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢5»Í»àµå¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤Î¹â¶¶Åê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢0¾¡7ÇÔ¤È¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ä¤«¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶Åê¼ê¤ÎÅêµå¤ËSNS¤Ç¤â¡Ö¹â¶¶¸÷À®¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡¦¡¦¡¦¡×¡Ö¹â¶¶¸÷À®¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬±ó¤¤¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£