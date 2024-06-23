[6.23 J1第19節](札幌ド)

※14:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 2 高尾瑠

DF 6 中村桐耶

DF 50 岡村大八

MF 4 菅大輝

MF 14 駒井善成

MF 16 長谷川竜也

MF 33 近藤友喜

MF 88 馬場晴也

MF 99 小林祐希

FW 7 鈴木武蔵

控え

GK 17 児玉潤

DF 15 家泉怜依

DF 47 西野奨太

MF 30 田中宏武

MF 35 原康介

MF 37 田中克幸

FW 23 大森真吾

監督

ペトロヴィッチ

[横浜F・マリノス]

先発

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 5 エドゥアルド

DF 15 上島拓巳

DF 27 松原健

DF 39 渡邊泰基

MF 6 渡辺皓太

MF 8 喜田拓也

MF 20 天野純

FW 10 アンデルソン・ロペス

FW 11 ヤン・マテウス

FW 23 宮市亮

控え

GK 21 飯倉大樹

DF 16 加藤蓮

DF 24 加藤聖

MF 17 井上健太

MF 28 山根陸

FW 7 エウベル

FW 14 植中朝日

監督

ハリー・キューウェル