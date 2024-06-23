札幌vs横浜FM スタメン発表
[6.23 J1第19節](札幌ド)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 14 駒井善成
MF 16 長谷川竜也
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
MF 99 小林祐希
FW 7 鈴木武蔵
控え
GK 17 児玉潤
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
MF 37 田中克幸
FW 23 大森真吾
監督
ペトロヴィッチ
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 24 加藤聖
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
FW 7 エウベル
FW 14 植中朝日
監督
ハリー・キューウェル
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 14 駒井善成
MF 16 長谷川竜也
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
MF 99 小林祐希
FW 7 鈴木武蔵
控え
GK 17 児玉潤
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
MF 37 田中克幸
監督
ペトロヴィッチ
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 24 加藤聖
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
FW 7 エウベル
FW 14 植中朝日
監督
ハリー・キューウェル