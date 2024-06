有名料理ガイドブックに評価された料理人がつゆ監修！アシタカ「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」

一般社団法人アシタカは、コロナにより2019年の営業を最後に休業していた「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」の事業を継承し、より美味しく味にもこだわり、2024年7月13日(土)、リオープンします。

一般社団法人アシタカ「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」

開店日 : 7月13日(土)

所在地 : 〒717-0513 岡山県真庭市蒜山下和2096

アクセス: 米子自動車道 湯原ICから車で20分

営業時間: 10:00〜16:00(最終受付15:30)

定休日 : 毎週火曜日(ただし8月13日は営業)

席数 : そうめん流しレーン×5(1レーンに1〜8名)

そうめん流しセルフレーン×2(1レーンに1〜8名)

テーブル席×8(1テーブルに最大4名)

URL :http://ashitaka.or.jp/

■店舗の特徴

・神秘的な渓谷の中で特別な時間

まるで山水画のような、巨岩に包まれた「山乗渓谷」。

涼水亭はそんな渓谷の中にあります。

遊歩道を進めばマイナスイオン溢れる「不動滝」も。

真夏でも渓谷の気温は21℃。

夏休みの観光にもぴったりです。

・味にもこだわる

当地に移住して来られた「蒜山 鰻専門店 翏」。

東京で有名料理ガイドブックにも評価された料理人がそうめんつゆを監修。

他にも素材は地産にこだわり、雰囲気だけではなく、味にもこだわります。

■メニュー一例 ※税込み

流しそうめん 650円(つゆを料理人監修)

アマゴの塩焼き 650円(地域の漁協で育てられたアマゴ)

おにぎり 300円(地域集落のお米と、地域の大根を使った無添加いぶりこうこ)

クロモジ茶 250円(地域の野生クロモジを用いたお茶)

など

