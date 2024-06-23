AIÆ³Æþ¤Ç¥é¥¯¤·¤¿¤¤¤±¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¡Ä ASUS¤Î¡ÈCopilot¡ÜPC¡É¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë½èÍý¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤°¤ó¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿AIµ»½Ñ¡£OpenAI¤¬Äó¶¡¤¹¤ëChatGPT¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ëCopilot¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐÏÃ·¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤³¤¦¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊAI»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£»Ô¾ì¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÈCopilot¡ÜPC¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëWindowsPC¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤è¤êÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´üÂÔ¤ÎPC¤¬¤Ä¤¤¤Ë6·î18Æü¤è¤ê³Æ¼Ò°ìÀÆ¤ËÈ¯Çä¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖASUS Vivobook S 15 S5507QA¡×¡Ê24Ëü9800±ß¡¦22Ëü9800±ß¡Ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤è¤ê¡ÈCopilot¡ÜPC¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ¼°Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿ASUS½é¤ÎPC¤È¤·¤Æ¡¢6·î18Æü¤è¤êÂ¨ÆüÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡ÈCopilot¡ÜPC¡É¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð³Æ¼ïÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿Windows PC¤Î¤³¤È¡£
¥Í¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤ë´Ä¶¤ÇCopilot¤äChatGPT¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤Û¤É¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤·¤¿½èÍý¤ò¥í¡¼¥«¥ëÃ¼Ëö¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÈCopilot¡ÜPC¡É¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¨¤ÐAI¤ò»È¤Ã¤¿½èÍý¤¬·Ú²÷¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤È¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿PC¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏOS¤È¤·¤ÆWindows 11¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê¿äÏÀ½èÍý¤ò¹Ô¤¨¤ëNPU¡Êµ¡³£³Ø½¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿SPU¡Ë¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Î¹âÂ®¥á¥â¥ê¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËCopilotÀìÍÑ¥¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ASUS½é¤Î¡ÈCopilot¡ÜPC¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÖVivobook S 15¡×¡£
¤Þ¤ºCPU¤Ë¤ÏSnapdragon¤Î X1E-78-100 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤Ç¤ÏÇ§ÄêÍ×·ï¤È¤·¤ÆCPU¤Ë¤Ï40TOPS¡ÊTOPS¡§½èÍýÇ½ÎÏ¤òÉ½¤¹Ã±°Ì¡£1ÉÃ´Ö¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë±é»»²ó¿ô¤ò1Ãû²óÃ±°Ì¤ÇÉ½¤¹¡Ë°Ê¾å¤ÎÀÇ½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤Ï45TOPS¤ò¼Â¸½¤¹¤ëAIµ¡Ç½ÀìÍÑ¤ÎNPU¡ÈQualcomm Hexagon NPU¡É¤òÆâÂ¢¡£¹ç·×ºÇÂç75TOPS¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£AI¤¬´Ø¤ï¤ëºî¶È¤Î½èÍýÂ®ÅÙ¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¾ÊÅÅÎÏÀ¤âÄó¶¡¤·¡¢Í×µá¤Î¸·¤·¤¤¥¿¥¹¥¯¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤ò»Ê¤ëGPU¤ÏQualcomm Adreno GPU¤òCPU¤ËÅëºÜ¡£É½¼¨ÀÇ½¤òº¸±¦¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥á¥â¥ê¤Ë¤Ï¹âÂ®LPDDR5¤òºÇÂç32GB¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤â¹âÂ®NVMe¡¿M.2 SSD¤ò1TBÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16:9¤Î15.6·¿ 3KÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤Ç¡¢120Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¡£DCI-P3 100%¤Î¹¿§°è¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÊ¬Ìî¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç18»þ´Ö¤Î¶îÆ°¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë70Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÇöÉô14.7mm¡¦ËÜÂÎ½ÅÎÌ1.42kg¤È¤¤¤¦¥¹¥ê¥à¥µ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¡£¤·¤«¤âMILµ¬³Ê½àµò¤Î·øÏ´À¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¼¡À¤ÂåPC¤òÌ¾¾è¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤½¼¼Â¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
6·î18Æü¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖS5507QA-HA321W¡×¡Ê32GB¥á¥â¥êÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡§24Ëü9800±ß¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢6·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¤è¤ê¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¡ÖS5507QA-HA161W¡×¡Ê16GB¥á¥â¥êÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡§22Ëü9800±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëPC¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
>> ASUS¡ÖASUS Vivobook S 15 S5507QA¡×
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥¿¥Æ»ÈÍÑ¤â¤Ç¤¤ëASUS¡Ö15.6·¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ç¤É¤³¤Ç¤â²÷Å¬¤Êºî¶È´Ä¶¤Ë¡ª
¢¡ºÇ¿·Intel Core UltraÅëºÜ¡ª¡ÖASUS Zenbook 14 OLED¡×¤ÏÇö·Ú¡õ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¹â¥³¥¹¥Ñ¡ª
¢¡LTEÂÐ±þ¡ª¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡õ¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¤¬ÉÕÂ°¤Î10.5¥¤¥ó¥ÁASUS¥¯¥í¡¼¥à¥Ö¥Ã¥¯¿··¿¡ª