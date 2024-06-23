½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤Ï¡ÖËÍ¤È¤Ï¥º¥Ö¥º¥Ö¤Ê´Ø·¸¡×¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬£²£³Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¡¢£³Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿½ÐÀî¤Ï¡Ö¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¡¢ËÍ¤Î½¼ÅÅ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤Ï¥º¥Ö¥º¥Ö¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î£²£°£±£¸Ç¯£±£²·î£²£²Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¡£
¡¡½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÐÀî¤Ï¡Ö¡Ê¾®ÃÓ»á¤Ë¡Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Î¸íÇ§È¯¸À¤Ç¡¢Æ±¶É¤äÃÝ»³¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÅìµþÅÔ¤«¤é¹³µÄ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½ÐÀî¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢ÃÝ»³¤Ï¡Ö½ÐÀî¤µ¤ó¤¬¥º¥Ö¥º¥Ö¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£½ÐÀî¤µ¤ó¤Ï¾®ÃÓ¤µ¤ó¤È¥º¥Ö¥º¥Ö¡£²¶¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£