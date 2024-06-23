Éå¤é¤»¿©ºà¥Ê¥ó¥Ð¡¼1"¤â¤ä¤·"ÎäÅàÊÝÂ¸¤ÎÎ¢¥ï¥¶
¤â¤ä¤·¤Ï±ÉÍÜ¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤â°Â¤µ¤âËþÅÀ¡£ÎäÅà¤ÇÉå¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§years¡¿PIXTA¡Ë
Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤²È·×¤ÎµßÀ¤¼ç¿©ºà¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤â¤ä¤·¡×¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÂÇä¤ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÉå¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢¤â¤ä¤·¤Î¾å¼ê¤ÊÊÝÂ¸Ë¡¡£¼Â¤ÏÎäÅà¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ÖÎäÅà¿©ÉÊÀìÌç²È¡×¡ÖÎäÅàÀ¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤¹¤°¿©¤Ù¤¿¤¤¡ªÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎËÜ¡Ù¤ä¡ØÎäÅà²¦»Ò¤ÎÎäÅàÂçÁ´¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤Î¤¢¤ë¡ÈÎäÅà²¦»Ò¡É¤³¤ÈÀ¾Àî¹ä»Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤â¤ä¤·¤ÎÎäÅà½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°Â²Á¤Ê¤â¤ä¤·¤Ï²È·×¤ÎµßÀ¤¼ç¡ª
¤â¤ä¤·¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤â¿Íµ¤¤Î¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤ÌîºÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤â¤ä¤·¤ÏÈé¤à¤¤ä¥«¥Ã¥È¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½Ð²ÙÁ°¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤ÇÀö¾ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿åÀö¤¤¤ÏÉÔÍ×¡£ÂÞ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¼ê·Ú¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤ä¤·¤ÏÄ´ÍýÁ°¤ËÀö¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤²È·×¤ÎµßÀ¤¼ç¿©ºà¡Ö¤â¤ä¤·¡×¤ÏÎäÅà¤Ç¤¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤¯ÊÝ´É¤¹¤ëÎ¢¥ï¥¶¤ò¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê·×9Ëç¡Ë
¤½¤ì¤«¤é±ÉÍÜÌÌ¡£
¤â¤ä¤·¤Ë¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤äÍÕ»À¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¤Ê¤É·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤â¹¥¤ó¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó°Â²Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¯º£¤Ç¤â¡¢¤â¤ä¤·¤Ï¤È¤Æ¤â°Â¤¯Çã¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê²Á³Ê¤¬°Â¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤È¤Ç½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êÉå¤é¤»¤ë¡×ÌîºÚ1°Ì¡ª
½¬´·Åª¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ë2000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êÉå¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿©ºà¡×¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¤â¤ä¤·¡Ê21.7¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡Ê°°²½À®¥Û¡¼¥à¥×¥í¥À¥¯¥ÄÄ´¤Ù¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿Þ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
°Â¤¤¤Î¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤ä¤·¤ÏÂ¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤½¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥ê¡¼¡¡Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¿Ä´ºº»þ´ü¡§2022Ç¯2·î¡¿ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§Á´¹ñ ¡¿ÂÐ¾Ý¼Ô¡§20Âå¡Á60Âå¤Î2000¿Í¡¡¡¡¢¨¥°¥é¥Õ¤Î¹½À®Èæ¡Ê¡ó¡Ë¤Ï¾®¿ôÂè2°Ì°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ ¡Ê¿Þ¡§°°²½À®¥Û¡¼¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤æ¤È¤ê¤¦¤àÎäÅàÃù¶â¥é¥ÜÄó¶¡¡Ë
¤½¤ó¤Ê¿©ºà¤³¤½¡¢ÎäÅà¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤ä¤·¤ÎÎäÅàÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÁ¯ÅÙ¡£Çã¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¹¤°ÎäÅà¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢Á¯ÅÙ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ä¤·¤ÏÎäÅà¤»¤º¤Ë¡¢À¸¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤°Ä´Íý¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎäÅà¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢À¸¤Î¤Þ¤ÞÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¡¢ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤ä¤·¤ÏÀö¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿åÊ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎäÅà»þ¤ËÉ¹¤Î·ë¾½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Çã¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤ÆÎäÅà¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÎäÅà¡õÅà¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÄ´Íý¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¥¡¼¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÎäÅà¤·¤Æ¤âÁá¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¡¢ÌÜ°Â¤Ï3½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë²òÅà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼¡¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï²òÅà¤Î»ÅÊý¤Ç¤¹¡£
Åà¤é¤»¤ë¤È¤â¤ä¤·¤ÎÁÈ¿¥¤¬²õ¤ì¤Æ¡¢²òÅà»þ¤Ë¿åÊ¬¤È¤È¤â¤Ë±ÉÍÜ¤äÉ÷Ì£¤âÎ®¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Á³²òÅà¤»¤º¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²ÃÇ®Ä´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½Ð¤Æ¤¤¿¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¨¥¥¹¤â°ì½ï¤ËÀÝ¤ì¤ë¡¢¥¹¡¼¥×¤ä¤¢¤ó¤«¤±ßÖ¤á¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¸¤Î¤â¤ä¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿©´¶¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¿åÊ¬¤â¤«¤Ê¤ê½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎßÖ¤áÊª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸þ¤¤Þ¤»¤ó¡£ÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©´¶¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Ì£¤·¤ß¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾¯¤·¼ê´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢è§¤Ç¤¿¤â¤ä¤·¤ò²¼Ì£ÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²òÅà¸å¤ÎÄ´Íý»þ´Ö¤âÃ»¤¯¤Æ¤¹¤ß¡¢À¸¤ÇÎäÅà¤¹¤ë¤è¤ê¿©´¶¤ä¿§¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥µ¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÇ®¸å¤ËÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ì¤ÐÊÝÂ¸À¤â¹â¤Þ¤ê¡¢²òÅà¸å¤Ë¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡§»þÃ»°Ê³°¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥ÈŽ¤¤ª¤¤¤·¤µÊÝ¤ÄŽ¢²¼Ì£ÎäÅàŽ£¡Ë
ÎäÅà¤â¤ä¤·¤ÎÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô
ÎäÅà¤â¤ä¤·¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢É®¼Ô¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë¿©Íß¤¬Í¯¤¯¤ª¤«¤º¤â¡¢ÎäÅà¤â¤ä¤·¤¬¤¢¤ì¤Ð»þÃ»¤Ç´°À®¡ª¡¡¥Ê¥à¥ë¤Ïè§¤Ç¤¿¤â¤ä¤·¤ò»È¤¦²¼Ì£ÎäÅà¤Ê¤Î¤Ç¡¢²òÅà¤Î¤ß¤Ç¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¤â¤ä¤·¤Î¥¦¥Þ¥¦¥Þ¤¢¤ó¤«¤±ßÖ¤á
¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÚºàÎÁ1¿ÍÊ¬¡Û
ÎäÅà¤â¤ä¤·¡¡1ÂÞ¡Ê200¥°¥é¥à¡Ë
¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
A¡Ò·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¡¾®¤µ¤¸1¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¡¾®¤µ¤¸2¡Ó
B¡ÒÊÒ·ªÊ´¡¡¾®¤µ¤¸2¡¡¿å¡¡¾®¤µ¤¸2¡Ó
ÀÄ¥Í¥®¡ÄÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÎäÅà¤â¤ä¤·¡¢¡ÒA¡Ó¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¤â¤ä¤·¤«¤é¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢°ìÅÙ²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¾¯¤·Îä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¡ÒB¡Ó¡Ê¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¼êÁá¤¯Á´ÂÎ¤òº®¤¼¤ë¡£
£ºÆ¤ÓÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¤´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÀÄ¥Í¥®¤ò¤«¤±¤ë¡£
ÎäÅà¤â¤ä¤·¤òßÖ¤á¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤ë¤¦¤ÞÌ£ËÉÙ¤Ê¥¨¥¥¹¤ò¡¢¤¢¤ó¤«¤±¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤«¤ÎÌîºÚ¤äÆÚÆù¤Ê¤É¤ò¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤ä¤·¤Î¥Ê¥à¥ë¡Ê²¼Ì£ÎäÅà¡Ë
¥é¡¼Ìý¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥ê¿É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÚºàÎÁ2¿ÍÊ¬¡Û
¤â¤ä¤·¡¡1ÂÞ¡Ê200¥°¥é¥à¡Ë
¤¹¤·¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸2¡¡
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡Âç¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤â¤ä¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢ÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÁÆÇ®¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤ä¤·¤ò½Á¤´¤ÈÆþ¤ì¡¢¤¹¤·¿Ý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
£¶õµ¤¤òÈ´¤¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Çö¤¯Ê¿¤é¤Ë¹¤²¤ÆÎäÅà¤¹¤ë¡£
¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Î®¿å²òÅà¤·¤Þ¤¹¡ÊÅÓÃæ¤Ç¼ê¤Ç¤Û¤°¤»¤Ð10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤È¤±¤Þ¤¹¡Ë¡£ÎäÅà¡õ²òÅàÃæ¤ËÄ´Ì£±Õ¤òµÛ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤ÇOK¡ª¡¡²ÃÇ®¤·¤Æ¤«¤éÎäÅà¤¹¤ë¤È¥«¥µ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ´É¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
30Ç¯Á°¤è¤ê¡Ö°Â¤¤¡×¤â¤ä¤·
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤â¤ä¤·À¸»º¼Ô¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤â¤ä¤·1ÂÞ¡Ê200¥°¥é¥à¡Ë¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Ìó30Ç¯Á°¤Î1993Ç¯¤Ï40.48±ß¡¢2023Ç¯¤Ï33.60±ß¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸¶ÎÁ¼ï»Ò¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ»ºÎÐÆ¦¤Î²Á³Ê¤Ï3ÇÜ°Ê¾å¤Ë¡£¿Í·ïÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤â´Þ¤á¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¤à¤·¤í²¼Íî·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¤â¤ä¤·¤Ï°Â¤¯Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤ä¤·¤ÎÀ¸»º¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ê³ô¡Ë°°Êª»º¤Î²ñÄ¹¤Ç¡¢¹©¶ÈÁÈ¹ç¤â¤ä¤·À¸»º¼Ô¶¨²ñÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÎÓÀµÆó¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¦¤È¡¢1¤Ä¤Ï¡ÖÀ¸»º¼Ô¤È¾®ÇäÅ¹¤È¤Î³Ö¤¿¤ê¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤ä¤·¤ò°Â¤¯Çä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤¬¼«Å¹¤Î°Â¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ÇÈÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤ä¤·¤¬°Â¤¤=¤ªÅ¹¤ÎÌîºÚÁ´ÂÎ¤¬°Â¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®ÇäÅ¹¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤Îµç¾õ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¥¹çÅ¹¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÍø±×¤òµá¤á¤º¡¢°Â¤¯Çä¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÂ¾Å¹¤âÂÐ¹³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¬Àµ²Á³Ê¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤Ï²·²Á³Ê¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÓ¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤ä¤·¤¬¹©¾ìºÏÇÝ¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÇäÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Ãæ°ÂÄê¤·¤¿²Á³Ê¡¦ÉÊ¼Á¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤ë¤â¤ä¤·¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¸«¹þ¤ß¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤¬¤æ¤¨¡¢°ÂÇä¤ê¤Î¾ïÂÖ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤¬¤Ç¤¤ëÌîºÚ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö²Á³Ê¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡×¤À¤«¤é¤³¤½Êú¤¨¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤ä¤·¤¬¿©Âî¤«¤é¾Ã¤¨¤ë!?
¤â¤ä¤·¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤¬½Ð¤·¤¿À¼ÌÀÊ¸¡Ê¹©¶ÈÁÈ¹ç¤â¤ä¤·À¸»º¼Ô¶¨²ñÄó¶¡¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¡¢¤â¤ä¤·À¸»º¼Ô¤Î·ã¸º¤Ç¤¹¡£
1995Ç¯¤Ï550°Ê¾å¤À¤Ã¤¿À¸»º¼Ô¿ô¤¬¡¢2022Ç¯¤Ç¤Ï110¤È5Ê¬¤Î1¤Ë¡Ê¹©¶ÈÁÈ¹ç¤â¤ä¤·À¸»º¼Ô¶¨²ñÄ´¤Ù¡Ë¡£¤¤¤¯¤é´ë¶ÈÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤Ë²Á³Ê¤¬¸«¹ç¤ï¤ºÀÖ»ú·Ð±Ä¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÑ¶È¤¹¤ëÀ¸»º¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤ä¤·¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤â¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë°Â¤¯¡¢²È·×¤ÎÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤ä¤·¤ÏÎäÅà½Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤ä¤·¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤ä¤·¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤ä¤·À¸»º¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯µç¾õ¤Ë¤â¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹½À®¡¿ÅÄÃæ°¼»Ò¡Ë
¡ÊÀ¾Àî ¹ä»Ë ¡§ ÎäÅàÀ¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë