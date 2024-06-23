ÆüËÜ·¿¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢ ¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é£²¥õ·î ¾è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿Ž¢ÎÉ¤¤ÅÀŽ£Ž¢°¤¤ÅÀŽ£
¥¿¥¯¥·¡¼ÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤ËÅìµþ¤Ê¤É°ìÉôÃÏ°è¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ·¿¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ£²¥õ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ·¿¡×¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤¬±¿¹Ô´ÉÍý¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼Åª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£Åö½é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ÖÎ¾¤¬Êá¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³¹Ãæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î¼ÖÎ¾¤òÁª¤ó¤Ç¸Æ¤Ù¤ë¡ÖUber¡×¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¹¾Åì¶è¤ÎË¿±ØÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎSUV¤¬£³Ê¬¤Û¤É¤Ç¸½¤ì¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÌî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌÍÍ¤Ç¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¾è¤»¤¿¤ªµÒ¤µ¤óÁ´°÷¤¬³°¹ñ¤ÎÊý¤Ç¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¿Í¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ì²ó¤ÎÊ¿¶ÑÇä¤ê¾å¤²¤Ï£±Ëü£²£°£°£°±ß¤Û¤É¡£·ÐÈñ¤ò°ú¤¯¤È»þµë¤Ï£²£µ£°£°±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½µ£³¶ÐÌ³¤Ç¡¢·î¼ý¤Ï£¶Ëü¡Á£·Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¹âµé¼Ö¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Ù¥ó¥Ä¤äBMW¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼ÖÎ¾¤äÏ«Æ¯¾ò·ï¤ÎÀ©¸Â¤«¤é¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤ä·Ð±Ä¼Ô¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢»Å»ö¤¬Í¼Êý¤«¤é¤Ç¡¢Ä«¤Î£³»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç²Ô¤²¤Æ»É·ã¤¬¤¢¤ëÉû¶È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤À¤¬¡¢º£¸å¤âÂ³¤±¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤ÈÇä¤ê¾å¤²¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¡Ø»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â½Â¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤ÇÍ×¸¡Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤¦²ñÏÃ¤È¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò´®Ç½¤·¤Ä¤Ä¡¢15Ò¤Û¤ÉÀè¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¡£ÎÁ¶â¤ÏÌó£·£°£°£°±ß¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÜ¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥ê¥à¥¸¥ó¼Ò¤Î¸ÜÌä¤Ç¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Îµ¬À©²þ³×¿ä¿Ê²ñµÄ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëËÙ¹¾°ìÀ¸»á¡Ê60¡Ë¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à·¿¤Î¸ÛÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¾èÌ³°÷¤ÎÆ¯¤¯Éý¤¬¹¤¬¤ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷·¿¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯6·î28Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§·ªÅÄ¥·¥á¥¤¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë