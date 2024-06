金箔をあしらったお肉ギフトも！F-crew『STAR★BEEF。』

F-crewは、昨年大好評だったカイノミ部位を使用した星型お肉のギフト『STAR★BEEF。』を2024年はラインナップを増やして2024年7月7日(日)まで期間限定で販売中です。

F-crew『STAR★BEEF。』

■商品開発背景

お肉のギフトを販売する同社は、肉の質だけでなく「BOXをあけた瞬間のサプライズを」をミッションとし「想いよ届けLOVE BEEF。

」というハート型の希少部位カイノミを使用したギフトボックスを販売中。

昨年七夕に向けて販売した星型の『願いを込めてSTAR★BEEF。』が大好評を博したため、2024年も期間限定で販売。

昨今おひとり様需要が増えているということで15ピース・20ピースに加え、2024年は10ピースも登場。

金箔をあしらったシリーズも展開。

食べる楽しみ・見る楽しみを味わえます。

STAR★BEEF。に使用される部位は「カイノミ」です。

「カイノミ」は脇腹にあたり、一頭から3kg〜4kg程しか取れない希少部位です。

バラ肉に分類されますが赤身の割合が多く適度な霜降りがあり、そのバランスの良さはヒレのような柔らかさを持ち、繊細な味を楽しめます。

●STAR★BEEF。

10・15・20ピース

価格(税込):4,500円・5,500円・7,000円

●STAR★BEEF。

(金箔付) 10・15・20ピース

価格(税込):5,500円・6,500円・8,000円

名称 :食肉

保存方法:冷凍保存

消費期限:半年

産地 :日本

※賞味期限:製造日から冷凍で6か月

※冷蔵庫にて自然解凍がおすすめです。

※風味を損なわないよう解凍してから1日以内お召し上がりください。

※肉の中心が軽くレアになる程度でお焼きください。

