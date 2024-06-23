23日、京都競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・8頭)は、中団追走から直線で外から突き抜けた川田将雅騎手騎乗の1番人気エリキング(牡2、栗東・中内田充正厩舎)が、最後方からよく追い上げた2番人気サラコスティ(牡2、栗東・池添学厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分52秒1(重)。

さらに1.3/4馬身差の3着に5番人気シーク(牡2、栗東・角田晃一厩舎)が入った。なお、3番人気ポッドエルマー(牡2、栗東・大久保龍志厩舎)は6着に終わった。

勝ったエリキングは、父キズナ、母ヤングスター、その父High Chaparralという血統。母は豪G1クイーンズランドオークスの勝ち馬。2023年のセレクトセール1歳で2億3100万円(税込)で落札された。

【勝ち馬プロフィール】

◆エリキング(牡2)

騎手:川田将雅

厩舎:栗東・中内田充正

父:キズナ

母:ヤングスター

母の父:High Chaparral

馬主:藤田晋

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 エリキング 1人気

2着 サラコスティ 2人気

3着 シーク 5人気

4着 ウインポセイドン 4人気

5着 オニムシャ 6人気

6着 ポッドエルマー 3人気

7着 ディクシャ 8人気

8着 セディバン 7人気

競走除外 シストロン

出走取消 テーオーミリカン