ドイツが誇る世界的にも成功をおさめたベテランハードロックバンド、スコーピオンズが現在『Love At First Sting』アルバムの40周年記念ツアーを遂行中だ。2022年には通算19作目となる『Rock Believer』アルバムをリリースし、その内容の充実度にも驚いたが、新作ツアーも並行して昨年まで行われており、今年は4月からこの『Love At First Sting』ツアーとなっている。





















































ロンドン公演はOVOアリーナウェンブリーで12,500人収容のロンドンでは3番目の大きさにあたるアリーナが見事に埋まっている。オープニングアクトのエクストリームが存分に会場を温めてくれた後、スコーピオンズが登場した。『Love At First Sting』アルバムはアメリカでもマルチプラチナム(200万枚以上)セールスを記録、前後の作品を含め、1980年から1990年までの10年間は彼らが最も成功した時代と言える。今回のツアーはその10年間の作品である『Animal Magnetism』、『Blackout』、『Savage Amusement』、『Crazy World』からもフューチャーされつつ、『Love At First Sting』からは全9曲中、8曲がプレイされた。現在のメンバーは、クラウス・マイネ(Vo)、ルドルフ・シェンカー(G)、マティアス・ヤプス(G)、パヴェル・マチヴォダ(B)、ミッキー・ディー(Dr)。結論から言うと、これまでのスコーピオンズで最も派手でゴージャスな演出のもとにショウを見せてくれた。「Coming Home」で幕を開けたステージの演出は終始まるでラスベガスのショウのように華やかで、センター花道まで走り回るメンバーはとても若々しく、彼らの動きと目まぐるしく変わるステージ演出と観る側は非常に忙しい。ルドルフもマティアスもスマートで筋肉質な体型を維持しているし、一時期は引退を表明していたバンドにもかかわらず、最新作からの「Gas in the Tank」というこの曲のタイトル通りに、「ガソリンは満タンだよ」とでも言っているかのようにここまでアクセル全開のパフォーマンスをしてくれるとは思っていなかった。クラウスの歌声は衰え知らずのまま艶感もあり、タンバリンとカウベル担当でお約束のスティック投げのパフォーマンスも楽しませてくれる。さすがに元モーターヘッドだけあってミッキー・ディー(Dr)の破壊力は半端ないし、ベースのパヴェルとルドルフ、マティアスは常にオーディエンスとのコミュニケーションを取りながらのロックンロールショウ。2016年まで20年在籍していたジェイムズ・コタック(Dr)が2024年1月に61歳で他界し、彼を偲んで披露されたアコースティックでの「Send Me an Angel」は本当に美しく場内を包んでいたし、「Wind of Change」はウクライナを支援するために元の歌詞をアレンジしており、新しくリリックビデオとして映像に映し出された。マティアス使用ギターのひとつにもスロットマシーンのようなものの細工があったが、ミッキー・ディーのドラムソロコーナーでは "Scorpions Jack Pot"なるスロットマシーンに合わせて演奏された。真ん中のラインのスロットが止まるタイミングで叩き、蠍マークが5つ揃ったり、メンバーの顔が最後に揃うまで合わせてプレイするソロタイムにオーディエンスも完全に見入っていた。そこからの「Blackout」でルドルフが目にフォークが刺さったあのアルバムアートワークを表現したフェイスと何やらスモークが噴射されるギターで登場したりと、サプライズの連続。「Rock You Like a Hurricane」がないと終わらない彼らのショウは、ソールドアウトの会場が物凄い歓声と拍手喝采の嵐となった。文・写真◎Sweeet Rock / Aki< SCORPIONS 〜 Love At First Sting 40th Anniversary Tour 2024 〜>2024.6.8. OVO Arena Wembley, London, England1.Coming Home2.Gas in the Tank3.Make It Real4.The Zoo5.Coast to Coast6.I'm Leaving You7.Crossfire8.Bad Boys Running Wild9.Delicate Dance10.Send Me an Angel11.Wind of Change12.Tease Me Please Me13.The Same ThrillDrum Solo14.Blackout15.Big City NightsEC1.Still Loving YouEC2.Rock You Like a Hurricane