福島県で最大震度4のやや強い地震 福島県・田村市、川内村
23日午後0時12分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、福島県の田村市と川内村です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□福島県
田村市 川内村
■震度3
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 福島伊達市
本宮市 国見町 川俣町
大玉村 天栄村 泉崎村
中島村 矢祭町 玉川村
平田村 小野町 いわき市
相馬市 南相馬市 福島広野町
楢葉町 富岡町 大熊町
双葉町 浪江町 葛尾村
新地町 飯舘村
名取市 角田市 岩沼市
蔵王町 柴田町 宮城川崎町
亘理町 山元町
□茨城県
北茨城市
□栃木県
大田原市
■震度2
□福島県
桑折町 鏡石町 西郷村
矢吹町 棚倉町 石川町
浅川町 古殿町 三春町
喜多方市 猪苗代町
□宮城県
白石市 七ヶ宿町 大河原町
村田町 丸森町 大崎市
色麻町 宮城加美町 涌谷町
仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区
仙台太白区 仙台泉区 石巻市
塩竈市 東松島市 松島町
利府町 大衡村
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
高萩市 笠間市 ひたちなか市
常陸大宮市 那珂市 城里町
東海村 大子町 土浦市
石岡市 筑西市 稲敷市
桜川市 鉾田市
□栃木県
那須塩原市 那須町 宇都宮市
市貝町 芳賀町 高根沢町
栃木那珂川町
□山形県
米沢市
■震度1
□福島県
塙町 鮫川村 会津若松市
下郷町 西会津町 磐梯町
湯川村 会津美里町
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
宮城美里町 多賀城市 富谷市
七ヶ浜町 大和町 大郷町
□茨城県
小美玉市 茨城町 大洗町
茨城古河市 結城市 龍ケ崎市
下妻市 常総市 取手市
牛久市 つくば市 茨城鹿嶋市
潮来市 守谷市 坂東市
かすみがうら市 行方市 つくばみらい市
美浦村 阿見町 五霞町
境町
□栃木県
日光市 矢板市 塩谷町
足利市 栃木市 佐野市
鹿沼市 小山市 真岡市
栃木さくら市 那須烏山市 下野市
益子町 茂木町 壬生町
□山形県
長井市 南陽市 高畠町
山形川西町 白鷹町 最上町
山形市 上山市 村山市
天童市 東根市 尾花沢市
山辺町 中山町 河北町
西川町 山形朝日町 大石田町
□青森県
八戸市 階上町
□岩手県
宮古市 大船渡市 釜石市
住田町 盛岡市 花巻市
北上市 遠野市 一関市
奥州市
□群馬県
沼田市 前橋市 高崎市
桐生市 伊勢崎市 太田市
館林市 渋川市 吉岡町
板倉町 群馬明和町 千代田町
大泉町 邑楽町
□埼玉県
熊谷市 行田市 加須市
本庄市 東松山市 羽生市
鴻巣市 久喜市 滑川町
嵐山町 吉見町 ときがわ町
さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区
さいたま中央区 春日部市 坂戸市
幸手市 白岡市 川島町
宮代町
□千葉県
香取市 山武市 芝山町
千葉花見川区 千葉若葉区 千葉美浜区
市川市 野田市 成田市
習志野市 柏市 八千代市
鎌ケ谷市 浦安市 印西市
白井市 富里市 栄町
□東京都
東京千代田区 東京渋谷区 東京中野区
東京杉並区 東京足立区 東京江戸川区
調布市
□新潟県
阿賀町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。