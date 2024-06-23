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23日午後0時12分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の田村市と川内村です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□福島県
田村市　川内村

■震度3
□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　福島伊達市
本宮市　国見町　川俣町
大玉村　天栄村　泉崎村
中島村　矢祭町　玉川村
平田村　小野町　いわき市
相馬市　南相馬市　福島広野町
楢葉町　富岡町　大熊町
双葉町　浪江町　葛尾村
新地町　飯舘村

□宮城県
名取市　角田市　岩沼市
蔵王町　柴田町　宮城川崎町
亘理町　山元町

□茨城県
北茨城市

□栃木県
大田原市

■震度2
□福島県
桑折町　鏡石町　西郷村
矢吹町　棚倉町　石川町
浅川町　古殿町　三春町
喜多方市　猪苗代町

□宮城県
白石市　七ヶ宿町　大河原町
村田町　丸森町　大崎市
色麻町　宮城加美町　涌谷町
仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区
仙台太白区　仙台泉区　石巻市
塩竈市　東松島市　松島町
利府町　大衡村

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
高萩市　笠間市　ひたちなか市
常陸大宮市　那珂市　城里町
東海村　大子町　土浦市
石岡市　筑西市　稲敷市
桜川市　鉾田市

□栃木県
那須塩原市　那須町　宇都宮市
市貝町　芳賀町　高根沢町
栃木那珂川町

□山形県
米沢市

■震度1
□福島県
塙町　鮫川村　会津若松市
下郷町　西会津町　磐梯町
湯川村　会津美里町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
宮城美里町　多賀城市　富谷市
七ヶ浜町　大和町　大郷町

□茨城県
小美玉市　茨城町　大洗町
茨城古河市　結城市　龍ケ崎市
下妻市　常総市　取手市
牛久市　つくば市　茨城鹿嶋市
潮来市　守谷市　坂東市
かすみがうら市　行方市　つくばみらい市
美浦村　阿見町　五霞町
境町

□栃木県
日光市　矢板市　塩谷町
足利市　栃木市　佐野市
鹿沼市　小山市　真岡市
栃木さくら市　那須烏山市　下野市
益子町　茂木町　壬生町

□山形県
長井市　南陽市　高畠町
山形川西町　白鷹町　最上町
山形市　上山市　村山市
天童市　東根市　尾花沢市
山辺町　中山町　河北町
西川町　山形朝日町　大石田町

□青森県
八戸市　階上町

□岩手県
宮古市　大船渡市　釜石市
住田町　盛岡市　花巻市
北上市　遠野市　一関市
奥州市

□群馬県
沼田市　前橋市　高崎市
桐生市　伊勢崎市　太田市
館林市　渋川市　吉岡町
板倉町　群馬明和町　千代田町
大泉町　邑楽町

□埼玉県
熊谷市　行田市　加須市
本庄市　東松山市　羽生市
鴻巣市　久喜市　滑川町
嵐山町　吉見町　ときがわ町
さいたま北区　さいたま大宮区　さいたま見沼区
さいたま中央区　春日部市　坂戸市
幸手市　白岡市　川島町
宮代町

□千葉県
香取市　山武市　芝山町
千葉花見川区　千葉若葉区　千葉美浜区
市川市　野田市　成田市
習志野市　柏市　八千代市
鎌ケ谷市　浦安市　印西市
白井市　富里市　栄町

□東京都
東京千代田区　東京渋谷区　東京中野区
東京杉並区　東京足立区　東京江戸川区
調布市

□新潟県
阿賀町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。