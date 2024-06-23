23日午後0時12分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の田村市と川内村です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□福島県

田村市 川内村

■震度3

□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 福島伊達市

本宮市 国見町 川俣町

大玉村 天栄村 泉崎村

中島村 矢祭町 玉川村

平田村 小野町 いわき市

相馬市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 富岡町 大熊町

双葉町 浪江町 葛尾村

新地町 飯舘村





□宮城県名取市 角田市 岩沼市蔵王町 柴田町 宮城川崎町亘理町 山元町□茨城県北茨城市□栃木県大田原市

■震度2

□福島県

桑折町 鏡石町 西郷村

矢吹町 棚倉町 石川町

浅川町 古殿町 三春町

喜多方市 猪苗代町



□宮城県

白石市 七ヶ宿町 大河原町

村田町 丸森町 大崎市

色麻町 宮城加美町 涌谷町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 仙台泉区 石巻市

塩竈市 東松島市 松島町

利府町 大衡村



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 笠間市 ひたちなか市

常陸大宮市 那珂市 城里町

東海村 大子町 土浦市

石岡市 筑西市 稲敷市

桜川市 鉾田市



□栃木県

那須塩原市 那須町 宇都宮市

市貝町 芳賀町 高根沢町

栃木那珂川町



□山形県

米沢市

■震度1

□福島県

塙町 鮫川村 会津若松市

下郷町 西会津町 磐梯町

湯川村 会津美里町



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

宮城美里町 多賀城市 富谷市

七ヶ浜町 大和町 大郷町



□茨城県

小美玉市 茨城町 大洗町

茨城古河市 結城市 龍ケ崎市

下妻市 常総市 取手市

牛久市 つくば市 茨城鹿嶋市

潮来市 守谷市 坂東市

かすみがうら市 行方市 つくばみらい市

美浦村 阿見町 五霞町

境町



□栃木県

日光市 矢板市 塩谷町

足利市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 真岡市

栃木さくら市 那須烏山市 下野市

益子町 茂木町 壬生町



□山形県

長井市 南陽市 高畠町

山形川西町 白鷹町 最上町

山形市 上山市 村山市

天童市 東根市 尾花沢市

山辺町 中山町 河北町

西川町 山形朝日町 大石田町



□青森県

八戸市 階上町



□岩手県

宮古市 大船渡市 釜石市

住田町 盛岡市 花巻市

北上市 遠野市 一関市

奥州市



□群馬県

沼田市 前橋市 高崎市

桐生市 伊勢崎市 太田市

館林市 渋川市 吉岡町

板倉町 群馬明和町 千代田町

大泉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 羽生市

鴻巣市 久喜市 滑川町

嵐山町 吉見町 ときがわ町

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま中央区 春日部市 坂戸市

幸手市 白岡市 川島町

宮代町



□千葉県

香取市 山武市 芝山町

千葉花見川区 千葉若葉区 千葉美浜区

市川市 野田市 成田市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 浦安市 印西市

白井市 富里市 栄町



□東京都

東京千代田区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京足立区 東京江戸川区

調布市



□新潟県

阿賀町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。