7月5日(金)より放送がスタートする、ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』より、オープニング映像が放送・配信に先駆けて特別に先行公開! さらに、追加ヴィラン&キャストの情報に加え、Episode 1のあらすじ&場面カットも公開!TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックス原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズなどを手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュースした作品。

ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)たちが、異世界を舞台に冒険ならぬ「 ”暴” 険」を繰り広げる!いよいよ目前に迫ったその放送開始に先駆けて、今回はオープニング映像が先行公開された。布袋寅泰によるインストゥルメンタルのOP曲『Another World』に乗せて、ダークな色調で統一されたOPはスタイリッシュそのもので、異世界でのヴィランたちの活躍に期待が高まる映像となっている。また、追加キャラクターとなるヴィランたちのビジュアルとキャスト情報、さらにEpisode 1のあらすじと場面カットも公開された。<Episode 1 あらすじ>”新しい世界” 。狂気に満ちた理想を掲げ毎夜ゴッサム・シティを暴れ回るハーレイ・クインとジョーカーだったが、カタナの襲撃により、ハーレイは監獄にブチ込まれてしまう。収監の半年後、A.R.G.U.S長官のアマンダはハーレイを気絶させ監獄から連れ出し、ヘリコプターへと乗せる。目を覚ましたハーレイの目の前にいたのは、悪党面したおっさん=デッドショット、お調子者のナルシスト=クレイフェイス、ズタ袋を被ったマッチョマン=ピースメイカー!! 意味不明な状況下、モニター越しのアマンダから告げられたのは、爆弾付きの極秘ミッションだった!!TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、2024年7月5日(金)24:30より、TOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始される。Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC