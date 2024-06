住宅街にひっそりと現れた新店は、グルメ本編集長が唸るクオリティの“ピザ屋”だった

グルメ本編集長であり食通の大木淳夫さんが「おいしいピッツェリアができた!」と興奮気味に教えてくれた「SAM」。訪ねてみるとそこは、抜群のクオリティのピザと店主の人柄が織りなす、心地よい空間が広がるお店だった。

東京で最も歴史あるレストランガイド『東京最高のレストラン』編集長・大木淳夫さんが教えてくれた、抜群においしいピザが食べられる新店をご紹介。

大木さん

オープン前からインスタをフォローしていて、これはいいお店の匂いがする!と感じていたのですが、やっぱり当たりでした。久しぶりにおいしいピッツァに巡り合えてうれしくなりました。

薪窯の高温で焼き上げられたピザ。香ばしい香りやとろりと溶けたチーズがたまらない

生地の配合はオリジナル。機械は使わず手でこねる

小田急線・参宮橋駅からほど近い、静かな住宅街。その一角に今年5月にオープンし、早くも人気になりつつあるピザの店が「SAM」だ。

壁一面のガラス窓がオープンな雰囲気の店内には、薪窯を囲むように設えられたカウンター。10席ほどとコンパクトながら居心地のいい空間で、店主・後藤崇暁さんが料理を作る様子を間近に見ながら、焼きたてピザとナチュラルワインやクラフトビールが楽しめる。窯は大正時代から続く日本橋「山宮かまど工業所」のもので、営業が始まる前に火を入れ、1時間ほど空焚きをして準備を整えている。

存在感のある薪窯が店内の真ん中に。窯が置ける物件探しに2年以上かかったそう

20代はバンドで音楽に打ち込んでいた後藤さん。30歳を迎える頃、ふと「自分が好きな食べ物を作れるようになりたい」と考えたことがピザ職人を目指したきっかけだった。三鷹駅近くの「武蔵野カンプス」で、近藤輝太郎さん(現・「タコスショップ」店主)に一からピザ作りを学ぶこと約6年。その後店長を引き継いで、70近く席数がある店を6年にわたって切り盛りした。自分の店を持つことを意識した時、今度は一人で回せるサイズでやってみたいと思ったそう。

店を一人で切り盛りする、オーナーシェフの後藤崇暁さん

ピザの生地に使用している全粒粉は、代々木上原「カタネベーカリー」のもの。オーナーの片根さんが群馬県で共同栽培している「まほらま小麦」だ。「片根さんの小麦粉は水分の飛び方や食感が面白いので、以前から気になっていました。自分の店を開くにあたって生地にオリジナリティを出したいと考え、お願いして使わせていただくことに。フランスパン用の準強力粉と合わせて使っています」

生地を寝かせる時間も、その日の状態によって変えている

配合した粉は、機械を使わず手でこね上げる。「前職の時、機械が壊れて仕方なく手でこねたことがあったのですが、それが思いのほか楽しくて。大きな店で手ごねを続けるのは無理がありますが、この店なら問題ありません。生地の状態は気温や湿度によって日々変わりますが、自分の手でこねることで、そうした微妙な変化もよくわかります」

このやり方だと、仕込める量は1日に30枚分ぐらいが限度。それでも「たくさんの人に食べてほしいけれど、無理をするつもりはないんです」と話す。

目の前で焼き上げられる様子に、ワクワク

後藤さんのピザは、時々、ちょっとだけゆがんだ形に焼き上がる。というのも、形を作る時「丸くすること」にあまりこだわらないからだ。

「生地を延ばす時は、必要以上に触らないようにしています。触りすぎると生地のチカラが抜けるというか、発酵しているものなので、ガスがどんどん抜けてしまうんです。なので、丸くなる時もあれば、そうならない時もあります」

炎の様子を見ながら、ピザを釜の中に滑り込ませる

窯に入れたら、ほんの90秒ほどで焼き上がり。焼きたてを目の前で切り分け、サーブされるピザのおいしそうなことといったら! 焼き色、香り、切り分ける音のすべてが食欲を刺激する。

「マルゲリータ」と「マリナーラ」

「マルゲリータ」1,980円/テイクアウト1,944円

初めてのお客さんに後藤さんがおすすめするのは、おなじみのマルゲリータと、シンプルなマリナーラ。特にマリナーラは、自分でもいちばんのお気に入りだそう。「このピザが生まれたナポリでは、船乗りのお弁当と称されるそうです。具材はトマトソース、にんにく、オレガノ、バジルだけと本当にシンプルで、チーズも使いません。職人の腕の見せどころのようなピザだと思います」

「マリナーラ」2,200円/テイクアウト2,160円

大木さん

私のイチオシはマルゲリータ。トマトソース、モッツァレラチーズ、バジルのみというシンプルな構成要素で、なぜこれだけおいしくできるのかと驚きました。ピッツァは400℃以上の高温で焼かれて熱いので、ナイフとフォークを使い、先端から丸めて食べるのが王道です。しかし、私は少し冷めてきたら手でもいただきます。ピッツァを食べてる!って感じがして楽しいものですから。

「ンドゥイヤとモッツァレラ」

「ンドゥイヤとモッツァレラ」2,750円/テイクアウト2,700円

南イタリアのソーセージ、ンドゥイヤとモッツァレラチーズのピザは、スパイシーな味わいが後を引く。「ンドゥイヤは材料に豚のモツを使っているので、火を入れると脂が溶けてソースになるんです。ちょっとピリ辛で、ビールが飲みたくなりますよ」

「ジャガイモのカチョエペペ」

ピザのほか、窯焼き料理も魅力的なラインアップ。季節の野菜を使ったものが多く、産地は後藤さんの地元・調布や、出身地・京都の福知山など、自身にゆかりのある食材を大切にしているそう。ジャガイモのカチョエペペも、そんな一品。

「ジャガイモのカチョエペペ」990円

「揚げ焼きっぽくしたジャガイモに、ペコリーノチーズと黒胡椒をたっぷりかけて。ジャガイモはその時々でおいしい品種を使います。メークインなど粘りのあるタイプより、キタアカリなどホクホク系がいいですね」

大木さん

シンプルながら、うまいに決まっている逸品。クラフトビールとぜひ。

好きなものだけを詰め込んで、ゆるやかに、心地よく

「SAM」という店名は、アメリカ・オレゴン州のポートランドでクラフトビールを手がける友人の名前から借用したもの。後藤さんはポートランドが持つ独特のカルチャーに引かれ、2017年ごろからコロナ禍前まで、毎年のように現地を訪れていたそう。時には同業の友人知人と連れ立って出かける時もあり、まるで大人の修学旅行のような楽しさだったとか。



「レコードは目に入る様子もいいなと思って」と後藤さん。壁に掛けた絵は知人に描いてもらったもので、左がSAMさん

「アウトドアが身近で、地産地消が浸透していて、ファーマーズマーケットが盛んで。自然の近くで、人がのびのび暮らしているいい街だなと思います。ナチュラルワインもクラフトビールもおいしいし、薪の火で料理をするレストランも多いんですよ」

ピザに、ナチュラルワインに、クラフトビール。後藤さんが大好きなものだけを集めたら、お客さんも笑顔になるフレンドリーな空間ができあがった。それはどこか、ポートランドのゆるやかで心地よい空気を思わせる。通常はカウンター席のみを使っているが、実は店の奥にテーブル席が1つだけスタンバイ。「カウンターには座りにくい子どもやお年寄りを連れた家族にも、くつろいで楽しんでほしい」という後藤さんの気持ちが現れた空間だ。

積み上げられた薪と自転車もトレードマーク

「まだオープンから日も浅く、最近ようやく街の雰囲気がわかってきたところです。近所の人がふらりと立ち寄ってくれたり、テイクアウトでピザを買って行ってくれたりするのがうれしくて。これから少しずつ、この場所になじんでいきたいと思っています」

大木さん

音楽はLPレコードで、ピッツァとナチュラルワインとクラフトビールを愛し、アメリカ・ポートランドのカルチャー好きゆえか、遥か調布の自宅から自転車で店に通う、そんな店主・後藤崇暁さんのやりたかったことを形にした、カウンタ―のみのワンオペ店。なんとも居心地がよく、常連になりたくなるお店です。

教えてくれた人

大木淳夫

「東京最高のレストラン」編集長

1965年東京生まれ。ぴあ株式会社入社後、日本初のプロによる唯一の実名評価本「東京最高のレストラン」編集長を2001年の創刊より務めている。その他の編集作品に「キャリア不要の時代 僕が飲食店で成功を続ける理由」(堀江貴文)、「新時代の江戸前鮨がわかる本」(早川光)、「にっぽん氷の図鑑」(原田泉)、「東京とんかつ会議」(山本益博、マッキー牧元、河田剛)、「一食入魂」(小山薫堂)、「いまどき真っ当な料理店」(田中康夫)など。

好きなジャンルは寿司とフレンチ。現在は、食べログ「グルメ著名人」としても活動中。2018年1月に発足した「日本ガストロノミー協会」理事も務める。最新刊「東京最高のレストラン2024」が発売中。

<店舗情報>◆SAM wood fired住所 : 東京都渋谷区代々木4-45-5 パークテラス参宮橋101TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です

取材・文:本城さつき

撮影:柿崎真子

