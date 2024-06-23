¡ÖÏÃ¤·Êý¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¿·¥æ¥Ë»£±Æ¡¢Ä¹Ã«ÀîÍ£¤ÎÌÁÍ§¤È¡É¤Û¤Ã¤³¤ê»Ñ¡È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¼¹¥¤¡×
¡ÖJFATV¡×¤¬¤Ê¤Ç¤·¤³Àï»Î¤Ø¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ªÈäÏªÌÜ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¸ø³«
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡¢6·î22Æü¤Ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÀëºà¼Ì¿¿»£±Æ¥·¡¼¥ó¤òJFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJFATV¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤ÎÀ¶¿åÍü¼Ó¤ÈÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊ¿ÏÂ²á¤®¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖY-3¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿°ìÃå¤Ï¡¢Ç»º°¤Î¥Û¡¼¥àÍÑ¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¢Çò´ðÄ´¤Î¥¢¥¦¥§¡¼ÍÑ¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¤ËºÌ¤é¤ì¤¿±ê¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJFATV¡×¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖTeam Cam¡×ÆÃÊÌÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ªÈäÏªÌÜ¥·¡¼¥ó¤ä»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢À¶¿å¤¬»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëºÝ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¤¦¤·¤í¤«¤éÄ¹Ã«Àî¤¬¡ÖÅÀ¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ê¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£À¶¿å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤»¡¼¤Î¤Ã¤Õ¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¹µ¤¨¤á¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂ¤ó¤À¡×¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²ñÏÃ¤¬Ê¿ÏÂ²á¤®¤Æ¡×¡Ö»£±Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ã¤Ý¤¤»ö¤·¤Æ¤Æ¤Á¤ç¤¤¥Ä¥Ü¡×¡ÖÅ·Á³¤µ¤ó¤Ê¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤µ°Û¾ï¡×¡ÖÀ¼¹¥¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë