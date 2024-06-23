【大雨警報】広島県・広島市東区に発表
気象台は、午前10時53分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を広島市東区に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を広島市中区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町に発表しました。
広島県では、23日昼過ぎから23日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。南部では、23日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■広島市東区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■広島市南区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■広島市西区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■広島市安佐南区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■広島市安佐北区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■広島市安芸区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■広島市佐伯区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■呉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■竹原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■三原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■尾道市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■福山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■大竹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■東広島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■廿日市市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■安芸高田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■江田島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■府中町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■海田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■熊野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■坂町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■安芸太田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■北広島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■大崎上島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒