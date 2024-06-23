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気象台は、午前10時41分に、大雨警報（土砂災害）を松江市、出雲市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・松江市、出雲市、大田市、安来市、江津市、雲南市などに発表

東部、西部では、23日昼過ぎから23日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。東部では、23日夕方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　23日昼前

■出雲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　23日昼前

□洪水警報
　23日夕方にかけて警戒

■大田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　23日昼前

■安来市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　23日昼前

■江津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　23日昼前

■雲南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　23日昼前

■奥出雲町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒

■飯南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒

■川本町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒

■美郷町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒

■邑南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒