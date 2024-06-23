【大雨警報】島根県・松江市、出雲市、大田市、安来市、江津市、雲南市などに発表
気象台は、午前10時41分に、大雨警報（土砂災害）を松江市、出雲市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町に発表しました。
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東部、西部では、23日昼過ぎから23日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。東部では、23日夕方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 23日昼前
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 23日昼前
□洪水警報
23日夕方にかけて警戒
■大田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 23日昼前
■安来市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 23日昼前
■江津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 23日昼前
■雲南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 23日昼前
■奥出雲町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■飯南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■川本町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■美郷町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒
■邑南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日昼過ぎから23日夜遅くにかけて警戒