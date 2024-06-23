　国際サッカー連盟(FIFA)は22日、10月にドミニカ共和国で開幕するU-17女子ワールドカップの組み合わせが決まったと発表した。

　アジア2位で同大会を迎えるU-17日本女子代表(リトルなでしこ)はグループDに入り、ポーランド、ブラジル、ザンビアと同居。日本は2014年のコスタリカ大会以来となる2回目の優勝を狙う。

　以下、グループリーグの組み合わせ

▽A組

ドミニカ共和国

エクアドル

ニュージーランド

ナイジェリア

▽B組

スペイン

アメリカ

韓国

コロンビア

▽C組

朝鮮民主主義人民共和国

メキシコ

ケニア

イングランド

▽D組

日本

ポーランド

ブラジル

ザンビア