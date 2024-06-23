U-17女子W杯の組み合わせ決定! “リトルなでしこ”はポーランド、ブラジル、ザンビアと同組
国際サッカー連盟(FIFA)は22日、10月にドミニカ共和国で開幕するU-17女子ワールドカップの組み合わせが決まったと発表した。
アジア2位で同大会を迎えるU-17日本女子代表(リトルなでしこ)はグループDに入り、ポーランド、ブラジル、ザンビアと同居。日本は2014年のコスタリカ大会以来となる2回目の優勝を狙う。
以下、グループリーグの組み合わせ
▽A組
ドミニカ共和国
エクアドル
ニュージーランド
ナイジェリア
▽B組
スペイン
アメリカ
韓国
コロンビア
▽C組
朝鮮民主主義人民共和国
メキシコ
ケニア
イングランド
▽D組
日本
ポーランド
ブラジル
ザンビア
アジア2位で同大会を迎えるU-17日本女子代表(リトルなでしこ)はグループDに入り、ポーランド、ブラジル、ザンビアと同居。日本は2014年のコスタリカ大会以来となる2回目の優勝を狙う。
以下、グループリーグの組み合わせ
▽A組
ドミニカ共和国
エクアドル
ニュージーランド
ナイジェリア
▽B組
スペイン
アメリカ
韓国
コロンビア
▽C組
朝鮮民主主義人民共和国
メキシコ
ケニア
イングランド
▽D組
日本
ポーランド
ブラジル
ザンビア