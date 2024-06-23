¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÄÃæ»ËÏ¯¡¡²ÈÂ²¤ÎÎÞ¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡×°úÂà¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î»î¹ç¸å
¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÄÃæ»ËÏ¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ãÁ°ÊÔ¡¡ä
¡¡¾®¤µ¤ÊÂÎ¡¢Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¤ÇÀ¤³¦¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿°ÎÂç¤Ê¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¡¢ÅÄÃæ»ËÏ¯¡ÊNEC¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Õ¥ß¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿Ì¾¼ê¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ17Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ¤Ï3Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦2011Ç¯Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÀ®Ä¹¡£2015Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï3¾¡1ÇÔ¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ò½é¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¡Ê¥Ù¥¹¥È£¸¡Ë¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¾ï¤ËÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¿Ê²½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿9ÈÖ¤À¡£
¡¡¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¡¢¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¡Û
£µ·î¤ËÄ¹¤¤¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅÄÃæ»ËÏ¯¡¡Photo by Tanimoto Yuuri
¨¡¨¡Ä¹¤¤¸½ÌòÀ¸³è¡¢ÂçÊÑ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¡×¤Î¸ª½ñ¤¤¬³°¤ì¤¿º£¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¼Â´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÆü¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡Ë17Ç¯´Ö¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤È¤Þ¤ÀÂÎ¤¬¥à¥º¥à¥º¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï5·î18Æü¡¢¥Û¥¹¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇð¤ÎÍÕ¸ø±àÁí¹ç¶¥µ»¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1¡¦2¤ÎÆþÂØÀïÂè1Àá¡¢¥ê¥³¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥ºÅìµþÀï¤Ç¤·¤¿¡£¸åÈ¾35Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢Ìó5Ê¬´Ö¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó2¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¸²½¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤äÁª¼êÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÇ»¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¾®¤µ¤Ê¥Ï¥É¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êËü´¶¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡´¶¼Õ¤Î°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤Ï¿ÍÁ°¤Çµã¤¯¤è¤¦¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¾ì¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤È¤âµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÞ¤¬ËÍ¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡±üÍÍ¤â´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿2019Ç¯¤Î¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯»Ù¤¨¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¤ò·è¤á¤¿»þ¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤º¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2011Ç¯£×ÇÕÇÔÂà¤Ç³¤³°¹Ô¤¤ò·è°Õ¡Û
°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç²ÈÂ²¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ëÅÄÃæ»ËÏ¯¡¡Photo by Tanimoto Yuuri
¨¡¨¡°úÂà¤ÎÆóÊ¸»ú¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤éÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤ä¤Ï¤êÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2019Ç¯¡Ê¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕÆüËÜÂç²ñ¡Ë¤Î¤¢¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÂç²ñ½ªÎ»¸å¤ÎÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÌó5Ëü¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È8¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2011Ç¯Âç²ñ¤ÇÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºáÌÇ¤Ü¤·¤È²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È±ï¤Î¤¢¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÎ±³Ø¤·¤¿10Âå¤Î»þ¤Ï³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â²á¤®¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼12¡Ê¸½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÀµÄ¾¸·¤·¤¤¤Ê¡×¤È1²óºÃÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤«¤é¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢½é½Ð¾ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿2011Ç¯¤Î¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ¤ÎÉñÂæ¤Ï¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Ï3ÇÔ1Ê¬¤±¤Ç¥×¡¼¥ëÀïÇÔÂà¡Ë¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤«¤¬À¤³¦¤Ë½Ð¤ÆÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ê¤½¤Î²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î½£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÇä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ê»°ÍÎÅÅµ¡¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤Î´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤ë¥é¥°¥Ó¡¼»ØÆ³¼Ô¡¢¸µ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¡Ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥ª¥¿¥´¡Ê½£ÂåÉ½¡Ë¹Ô¤¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢3ÇÔ1Ê¬¤±¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£×ÇÕ¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤Î¤¹¤´¤µ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¥ª¥¿¥´¤Ø¹Ô¤¯°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê·Ð¸³¡Û
¨¡¨¡¸å¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¿¥´¤Ç¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤Þ¤º¡Ê¤½¤Î²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¡Ë¥¯¥é¥Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¥ª¥¿¥´¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ª¥¿¥´¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼¡Ê¸µ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡ÊÅö»þ¥ª¥¿¥´¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤Ï´¶³Ð¤ÇËÍ¤òÁª¤ÓÀèÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÈà¤¬¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤âÈà¤¬¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼«Ëý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥ª¥¿¥´¤Ç¤Î³èÌö¤¬¼Â¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ê¥ï¥Ä¡ÊÂåÉ½¡Ë¤È¤Î»î¹ç¸å¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤«¤é¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¤¬¥Õ¥ß¤È·ÀÌó¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡Ê¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡£Åö»þ¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ç¡¢2016¡Á23Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤Ç·ÀÌó¤Î°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ2013Ç¯¡¢¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¥×¥í¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¡¢½£ÂåÉ½°Ê¾å¤Ë°Õ¼±¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½¸ÃÄ¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¡Ê¸½¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ï¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤ÎËö¤ËËÍ¤¬ÀèÈ¯¤òÃ¥¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Î¤Á¤ËÈà¤«¤éÄ¾ÀÜ¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡°ÜÀÒ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î2015Ç¯7·î4Æü¡¢¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¤Ï¸«»ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥ê¥¶¡¼¥Ö¤«¤é¤Î¡Ë½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤ê¤Ë¤â¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡ÊÌó2¥«·î¸å¤Î9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ë¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ¤Ç¤Î¿´¤ÎÍ¾Íµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÁ°ÊÔ¢¤ØÂ³¤¯¡ä
¢£Profile
ÅÄÃæ»ËÏ¯¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Õ¤ß¤¢¤¡Ë
1985Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô½Ð¿È¡£ÆüËÜÂåÉ½75¥¥ã¥Ã¥×¡£¾®4 ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤È½Ð¹ç¤¤¡¢Ãæ³Ø¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£Éú¸«¹©¶È¡Ê¸½¡¦µþÅÔ¹©³Ø±¡¹â¹»¡Ë¤Ç¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢1Ç¯»þ¤Ë²Ö±àÍ¥¾¡¡¢3Ç¯»þ¤Ï²Ö±à¥Ù¥¹¥È4¡£µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÎ±³Ø¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2007Ç¯¤Ë»°ÍÎÅÅµ¡¡Ê¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡£¸½¡¦ºë¶Ì¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡Ê¸½¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ2008Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½½éÁª½Ð¡£2013Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¤È·ÀÌó¤·ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î2015Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ¤Ï2011Ç¯Âç²ñ¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£2015Ç¯Âç²ñ¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡£2019Ç¯¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½½é¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2023-24¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¡£