86ºÐ¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¡¢°úÂà¡¡Ì¤Îý¤¢¤ì¤É²ù¤¤¤Ï¤Ê¤·¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÎÃÏÊý»æ¡ÖÅì°¦ÃÎ¿·Ê¹¡×¤Î86ºÐ¤Îµ¼Ô¤¬¤³¤Î½Õ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥Ú¥ó¤ò¤ª¤¤¤¿¡£¡Ö¥´¥È¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃ¯¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤¿¸åÆ£¹¯Ç·¤µ¤ó¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Îµ¼ÔÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯¾Ð¤¦¡£
¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¡Ö½÷¹©°¥»Ë¡×¡¡à¼èºà¤Îµ´á»³ºêË»Ò¤Îµ»ö¤òÃµ¤¹¤Þ¤Ç
¡¡4·î30Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ä£Æâ¤Ë¤¢¤ëµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡£¸©Æâ¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤òÄÉ¤¦¸©À¯µ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼ÒÌ¾¸Å²°Áí¶ÉÄ¹¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¤¬·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤ÎÆü¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤ÏÍ¼Êý¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤·¤ó¤ß¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡Ö¤Þ¤¿Íè½µÍè¤ë¤ï¡×¤È¸©¿¦°÷¤Ë¹ð¤²¡¢Ä£¼Ë¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
Í¼´©»æµ¼Ô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡1938¡Ê¾¼ÏÂ13¡ËÇ¯¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Ãæ¹âÀ¸»þÂå¤«¤é¿·Ê¹µ¼Ô¤ËÆ´¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤«¤Ïµ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢28ºÐ¤Î»þ¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÍ¼´©»æ¡ÖÌ¾¸Å²°¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê2008Ç¯µÙ´©¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£µ¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿µ»ö¤Î¸í»ú¤ä»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¸í¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¹»±Üµ¼Ô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¸½¾ì¤Ç¼èºà¤¹¤ë¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤ÇËèÆü¿·Ê¹¤ËÅ¾¿¦¡£°¦ÃÎ¤ä´ôÉì¸©Æâ¤ÎÃÏÊý»Ù¶É¤òÃæ¿´¤Ë55ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¤âÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ»ö·ï¡¦»ö¸Î¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È00Ç¯¤«¤éÅì°¦ÃÎ¿·Ê¹¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£
ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿Ä¹ÎÉÀî¿å³²
¡¡µ¼Ô¿ÍÀ¸¤Ç¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆó¤Ä¤ÎºÒ³²¡£°ì¤Ä¤Ï1976Ç¯9·î12Æü¡¢ÂæÉ÷17¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤Ç´ôÉì¸©°ÂÈ¬Ä®¤ÎÄ¹ÎÉÀîÄéËÉ¤¬Ìó80¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·è²õ¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢Ä®¤ÎÌó9³ä¤¬¿»¿å¤·¤¿¡ÖÄ¹ÎÉÀî¿å³²¡×¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ËèÆü¿·Ê¹ÈþÇ»²ÃÌÐÄÌ¿®Éô¡Ê´ôÉì¸©ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô¡Ë¤â¿»¿å¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼èºà¤·¤è¤¦¡×¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¡£
¡¡72Ç¯7·î¤ËÈ¯À¸¤·¡¢Á´¹ñÅª¤ËÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Ö¡Ê¾¼ÏÂ¡Ë47Ç¯7·î¹ë±«¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤ä²ÏÀîÈÅÍô¤Ê¤É¤Ç½»Ì±32¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦ÃÎ¸©¾®¸¶Â¼¡Ê¸½ËÅÄ»Ô¡Ë¤ò¼èºà¡£ÂùÎ®¤Ç²È²°¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î´ä¤¬¥´¥í¥´¥íÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÂ¼¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¶õ½±¤ÇÆ¨¤²¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡£
Äà¤ê¤Ç¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê
¡¡°ìÊý¡¢Äà¤ê¤¶¤ª¿¦¿Í¤À¤Ã¤¿Éã¤Î±Æ¶Á¤ÇÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤éÄà¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¡£·Ù»¡´±¤Ê¤É¼èºàÁê¼ê¤È¤â°ì½ï¤ËÄà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÀ¸¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯µ¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Èë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÌä¤¦¤È¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤È¡Ø¤ä¤¸ÇÏÀº¿À¡Ù¤À¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯Åú¤¨¤ë¡£ÀèÇÚ¤Ë¡Ö¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤³¤¤¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶òÄ¾¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¡ÖÇ¯Îð¤äÉÂµ¤¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿·Ê¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë´Ö°ã¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¼Ô¤Î°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ä¤¸ÇÏ¤ÎÆÃÅùÀÊ¡Ù¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Ê¹¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢µ¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸åÆ£¤µ¤ó¡£Ì¤Îý¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡4·î30Æü¤ËÅì°¦ÃÎ¿·Ê¹¤òÂà¿¦¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¼Òºß¿¦Ãæ¡¢ËèÆü¿·Ê¹Åì³¤3¸©¡Ê°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¸©¡ËÈÇ¤ÈÅì°¦ÃÎ¿·Ê¹¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿Äà¤ê¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤Ïº£¸å¤âÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¹ÓÌÚ±ÇÈþ¡Û