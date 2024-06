[6.23 コパ・アメリカ2024グループリーグ第1節](NRGスタジアム)※10:00開始<出場メンバー>先発GK 1 フリオ ゴンザレスDF 2 ホルヘ エドゥアルド サンチェスDF 3 セサル・モンテスDF 5 ヨハン・バスケスDF 6 ヘラルド アルテアガMF 4 エドソン アルバレスMF 9 フリアン キニョネスMF 15 ウリエル アントゥナMF 17 オルベリン・ピネダMF 24 ルイス チャベス

FW 11 サンティアゴ・ヒメネス控えGK 12 C. AcevedoGK 23 R. RangelDF 13 ヘスス オロスコDF 19 I. ReyesDF 20 B. GarcíaDF 26 B. GonzálezMF 7 ルイス ロモMF 8 カルロス アルベルト ロドリゲスMF 14 エリク サンチェスMF 16 J. CortizoMF 18 マルセロ フローレスFW 10 アレクシス ベガFW 21 C. HuertaFW 22 G. MartínezFW 25 ロベルト アルバルド監督ロサーノハイメ[ジャマイカ]先発GK 23 ジャーマリ ワイテDF 5 イーサン・ピノックDF 6 ディション バーナードDF 15 ジョエル ラティボディエールMF 2 デクスター・レンビキサMF 7 デマライ・グレイMF 10 ボビー・リードMF 11 シェイマー ニコルソンMF 14 ケイシー パーマーMF 22 グレッグ リーFW 9 ミカイル・アントニオ控えGK 1 シャクアン デイヴィスGK 13 C. Boyce-ClarkeDF 3 マイケル・ヘクターDF 4 リチャード キングDF 12 ウェズ ハーディングDF 17 ダミオン ロウDF 21 J. BellMF 16 カロイ アンダーソンMF 19 K. LambertFW 8 カハイム ディクソンFW 18 A. MarshsallFW 20 レナルド ケパ監督ヘイミル ハルグリムソン

データ提供:Opta

※大会の公式記録と異なる場合があります