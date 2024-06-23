¹â´¶ÅÙCMOS¥»¥ó¥µ¡¼ÆâÂ¢¤Î2´ã¼°¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°»þ¤Î¤â¤·¤â¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦
Ëü¤¬°ì¤Î»ö¸Î¤ÎºÝ¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤¬6·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖMio MiVue M802WD¡×¡Ê4Ëü700±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤ÀìÍÑ¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡£
Á°¸å¥«¥á¥é¤Ë¹â´¶ÅÙCMOS¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹â²è¼Á¥Õ¥ëHD200Ëü²èÁÇ¤Î¹âÂ®Ï¿²è¤¬¤Ç¤¤ë¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢µÏ¿¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
ÃëÌë´¶Ìä¤ï¤ºÁ¯ÌÀ¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¹â´¶ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡£Full HD 1080P/58fps ¤Î¹âÂ®»£±Æ¤Ç¡¢Æù´ã¤Ç¤ÏÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤½Ö´Ö¤âÁ¯ÌÀ¤ËµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Þ¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¼Ì¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼±ÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎLED¿®¹æµ¡¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÅìÆüËÜ¡¿À¾ÆüËÜ¤¤¤º¤ì¤Î¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ç¤âÏ¿²è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥ì¥³¤ÎÏ¿²è±ÇÁü¤À¤È¡¢ÅÀÌÇ¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëLED¿®¹æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
G¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÀßÄêÃÍ°Ê¾å¤Î¾×·â¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¾×·âÏ¿²è¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¸µ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¤â¡¢Ç¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±ÇÁü¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ï¿²è¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¨¤Ð¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£GPS¤òÆâÂ¢¤·¡¢Áö¹Ô°ÌÃÖ¡¢Æü»þ¡¢Â®ÅÙ¾ðÊó¤Þ¤Ç¼«Æ°¤ÇµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖMiVue Pro¡×¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤ÎºÆÀ¸¤ÈÆ±»þ¤ËGoogle Map¤Ç¥ë¡¼¥È¤âÉ½¼¨¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤òYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¶¾®·¿Àß·×¤Ç¡¢ÁõÃå¾ì½ê¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ËÜÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÈGPS¥¢¥ó¥Æ¥ÊÆâÂ¢¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥ê¥â¥³¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÏÎ¥¤·¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¼þ¤ê¤Ê¤É¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤ÀìÍÑ¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤ë¹â¤¤ËÉ¿åÀ¡¦ËÉ¿ÐÀ¡¦ÂÑ¿¶Æ°À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â¤ÎÈ÷¤¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤â¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡ª
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡·ëÂ«¥Ð¥ó¥É·¿¤Î¡Ö¥À¥¤¥ä¥ë¼°¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤í¤¦¡ª
¢¡3»þ´Ö½¼ÅÅ¤ÇÌó30kmÁö¹Ô²Ä¡ªÉáÄÌÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥¿¥á¥ë¥Ð¥¤¥¯¡×¤É¤¦»È¤¦¡©
¢¡¼«Å¾¼Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤Í¡©¤Ç¤â¤³¤ìÌÈµöÉÔÍ×¤ÎÆÃÄê¸¶ÉÕ¡ÖÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è