スイートポテト餡とさつまいも甘露煮入り！渋沢逸品館TSUNAGU marche｢お札パン｣

旺栄は、新一万円札の顔である渋沢栄一が晩年の約30年を過ごした国立印刷局がある「お札が生まれる街、北区」に根ざす企業として、渋沢栄一の功績や現代にも通じる教えの数々を発信していこうという想いから、ゆかりある地域(北海道清水町・埼玉県深谷市など)の特産物を取り扱う「渋沢逸品館TSUNAGU marche」を2023年4月に北区区役所傍にオープンしました。

そして、北区新名物目指して北区と連携して取り組んでいる「新一万円札発行カウントダウンプロジェクト」の一環として【日本初新一万円札おさつのお札パン】を販売中です。

2024年7月3日の新札発行まで1ヶ月を切りましたので、全国にお届けできるよう“おさつのお札パン”の取り扱いを公式オンラインショップでも開始しました。

渋沢逸品館TSUNAGU marche「日本初新一万円札おさつのお札パン」

商品名: 渋沢栄一グランドオールドマン・ブレッド【Grand Old Man Breads】

内容 : 新一万円札「おさつのお札パン」×2個、シルクハットのあんぱん×2個、

素敵(ステッキ)な黒カレーパン×2個 計6個セット

価格 : 2,870円(税込)

※冷凍配送でのお届け(ヤマト急便) ※配送料は別途かかります。

渋沢栄一 グランドオールドマン・ブレッド【Grand Old Man Breads】

■渋沢栄一新一万円札発行カウントダウンプロジェクト

【日本初新一万円札パン“おさつのお札パン”】が全国よりお取り寄せ可能に!

お札パン等のショップページ:

https://shibusawa-world.net/products_cat/bread-serial/

<プロジェクトの目的>

同社では、渋沢逸品館TSUNAGU marcheを拠点に、地方創生事業として、渋沢栄一にまつわる品々を販売してきました。

今回、2024年6年7月に20年ぶりにデザインが改刷され、北区ゆかりの偉人である渋沢栄一を肖像とする新紙幣が発行されることを受け、北区との公民連携プロジェクトとして、「新一万円札発行カウントダウンプロジェクト」が始動。

公民連携の取り組みにより渋沢栄一の精神及び区の魅力を全国に発信するとともに、新一万円札発行の機運醸成を図ることを目的としています。

<お札が生まれる街。北区>

北区は、渋沢栄一が晩年の30年を過ごした人生の拠点であるとともに、国立印刷局があることで今回の新一万円札も一部印刷している拠点です。

そのため、北区自体も「お札が生まれる街、北区」というスローガンのもと、地域PR活動を行っています。

■渋沢逸品館より生まれた渋沢栄一ゆかりのベーカリー商品たち

このプロジェクトの一環として、渋沢逸品館TSUNAGU marcheより渋沢栄一にまつわるベーカリー商品の数々を開発しました。

安心して召し上がって楽しめるよう、使用素材にもこだわり抜き、国産小麦・国産発酵バターを中心に使用しています。

<日本初新一万円札“おさつのお札パン”>

7月に20年ぶりにデザインが改刷される渋沢栄一肖像の新一万円札を模した日本初の一万円札パンです。

「お札=おさつ=さつまいも」という連想から、中には自家製のスイートポテト餡とさつまいも甘露煮がたっぷり詰まっています。

本物の一万円札と同じサイズ160mm×76mm、厚さ10mm〜12mm程度で仕上げ、帯封をすることでまさに100万円札束を再現したパンです。

表には渋沢栄一の可愛らしいイラスト肖像も。

製法としても水を使用しない無水製法でしっとりとした食感に仕上げています。

<渋沢栄一愛用の“シルクハットのあんぱん”>

渋沢栄一のトレードマークである、シルクハットをモチーフにした“シルクハットのあんぱん”。

シルクハットに見立てた真っ黒で可愛らしい帽子の形をしたパンの中には、渋沢栄一ゆかりの地である北海道清水町のあんこがたっぷりと詰まっています。

深みのある甘さのあんことふっくら焼き上げたココア風味のパン生地が特徴です。

<スパイシーな揚げたてカレーパン“素敵(ステッキ)な黒カレーパン”>

しっかりとスパイスを感じられるカレーをガツンと味わえる、真っ黒で細長いカレーパンです。

シルクハットと同じく、渋沢栄一のトレードマークであるステッキをモチーフに、片手で食べられる細長いカレーパンを実現しました。

生地はふんわり、揚げたての際には、さっくり食感を楽しめます。

■渋沢栄一ゆかりの地を巡る衣食住セレクトショップ「渋沢逸品館」とは

渋沢逸品館TSUNAGU marcheは、2023年4月にオープンした渋沢栄一ゆかりの地の衣食住商品を取りそろえたセレクトショップです。

渋沢栄一の人生の拠点である東京都北区にて、「想いをつなぎ未来を拓く」というコンセプトのもとに、渋沢栄一の功績や現代に通じる教えの数々を更に幅広い世代の方に知っていただきたいという想いから、地方創生プロジェクトの一環としてスタートしました。

店内には、渋沢栄一の生誕の地である埼玉県深谷市の深谷ねぎ商品をはじめ、開墾事業の地である北海道清水町が誇る牛肉食品・乳製品、武州藍染めを引き継ぐ藍染め工芸品など、独自にセレクトしたこだわりの商品をラインナップしています。

渋沢栄一ゆかりの地の逸品や関連する商品を取り揃えていますので、ぜひ、お立ち寄りください。

<店舗概要>

店舗名 : 渋沢逸品館TSUNAGU marche

電話番号 : 03-5948-4661

所在地 : 東京都北区王子本町1丁目1-6 Seionkaku03

