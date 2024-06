乾燥による唇の縦ジワや荒れ対策に！ハーバー研究所『シュガーリップスクラブバーム』

ハーバー研究所は、唇の乾燥、皮むけ対策にぴったり、洗い流し不要のスクラブ入りリップバーム『シュガーリップスクラブバーム』を2024年8月22日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『シュガーリップスクラブバーム』

容量・価格:3.9g 2,200円(税込)

『シュガーリップスクラブバーム』は、体温でとろけて唇になじむ、天然砂糖粒でできたシュガースクラブ*1を配合。

スティックでなじませるだけで古い角質を絡め取り、つるんとしたなめらかな唇へ導きます。

さらに、スクワラン、ヒアルロン酸Na、トリプルローズエキス*2などの保湿成分も贅沢に配合。

乾燥による唇の縦ジワや荒れも防ぎます。

商品特長 :

◎体温でとろけて唇になじむシュガースクラブ*1を配合。

唇になじませるだけで古い角質をケアし、乾燥による皮むけを防ぎます。

洗い流しは不要です。

◎スクワラン等の保湿成分を贅沢に固めたスティックタイプ。

うるツヤ唇へ整え、乾燥や刺激から守ります。

保湿美容液成分:スクワラン、ヒアルロン酸Na、トリプルローズエキス*2、植物性アミノ酸*3、甘草エキス*4

使用方法 :

◎1〜2mm程度繰り出して唇に伸ばし、上下の唇を合わせるようにしてなじませます。

◎シュガースクラブ*1は体温で溶けるので、洗い流しやふき取りは不要です。

※スクラブ目的として砂糖の粒子を配合していますが、唇の状態によって刺激に感じられる可能性があるのでご注意ください。

※強くこすると刺激を感じることがあります。

こすりすぎないように注意してください。

※なくなり次第終了となります。

*1スクロース(保湿成分) *2カニナバラ果実/(センチフォリアバラ/ダマスクバラ)花エキス *3ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) *4グリチルレチン酸ステアリル

≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

