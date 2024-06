キンクスのギタリスト、デイヴ・デイヴィスは、1990年にキンクスがロックの殿堂入りしたときに受け取った彼の名前が刻まれたトロフィーがオークション・サイト(eBay)に出品されているのを発見し、驚愕したそうだ。ebayのアイテム情報では、トロフィーはデイヴィスが料金を1年間払い忘れていた貸倉庫から売却されたとの記述がなされ、1万2,500ドル(約200万円)で出品されていたという。

I have no problem with @colonyrecords they bought it in good faith from a legitimate seller. It had changed hands many times. We are working something out so I can get it back when I’m done traveling. They have been very helpful and communicative. https://t.co/GDystX2eIr