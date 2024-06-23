¡ÖËÍÀÄ¡×ÎÞ¤Î·ëÀ®£±¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î±ö³øºÚÆá¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤â£²£³¿Í¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ±¤«¤·¤¤´õË¾¤Ë¡×
¡¡½÷À£²£³¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤¬£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ú£å£ð£ð¡¡£Ä£é£ö£å£ò£Ã£é£ô£ù¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡Ë¤Ç·ëÀ®£±¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££¸·î£·Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î£³£ò£ä¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥Ú¥¢¤Î¤Ê¤¤Îø¡×¤Ê¤ÉÁ´£±£¶¶Ê¤òÇ®¾§¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó£²£°£°£°¿Í¤òÌ¥Î»¡£¤µ¤é¤Ë£¸·î£³£°Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£±¼þÇ¯µÇ°¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£³¿Í¤ÎÂç½êÂÓ¤Ê¤¬¤é¡¢£±¿Í¤â·ç¤±¤º¤Ë·Þ¤¨¤¿·ëÀ®£±¼þÇ¯¡£ºòÇ¯£¶·î£±£µÆü¤Î·ëÀ®»þ¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´¶¶Ë¤Þ¤êÎÞÀ¼¤Ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÈ¬ÌÚ¿Î°¦¡Ê£±£·¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¸å²ù¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¼«Ëý¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î±ö³øºÚÆá¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤â£²£³¿Í¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ±¤«¤·¤¤´õË¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£