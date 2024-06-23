トルコvsポルトガル 試合記録
【EURO2024グループリーグ第2節】(ジグナル・イドゥナ・パルク)
トルコ 0-3(前半0-2)ポルトガル
<得点者>
[ポ]ベルナルド・シウバ(21分)、オウンゴール(28分)、ブルーノ・フェルナンデス(55分)
<警告>
[ト]A. Bardakcı(25分)、S. Akaydin(42分)、ゼキ・チェリク(42分)
[ポ]ラファエル・レオン(39分)、ジョアン・パリーニャ(45分)
観衆:61,047人
└ポルトガルがトルコ粉砕でGL突破確定…前半2発から後半ダメ押し、C・ロナウドお膳立てからB・フェルナンデス大会初弾
トルコ 0-3(前半0-2)ポルトガル
<得点者>
[ポ]ベルナルド・シウバ(21分)、オウンゴール(28分)、ブルーノ・フェルナンデス(55分)
<警告>
[ト]A. Bardakcı(25分)、S. Akaydin(42分)、ゼキ・チェリク(42分)
[ポ]ラファエル・レオン(39分)、ジョアン・パリーニャ(45分)
観衆:61,047人
└ポルトガルがトルコ粉砕でGL突破確定…前半2発から後半ダメ押し、C・ロナウドお膳立てからB・フェルナンデス大会初弾