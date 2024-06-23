ジョージアvsチェコ 試合記録
【EURO2024グループリーグ第2節】(フォルクスパルクシュタディオン)
ジョージア 1-1(前半1-0)チェコ
<得点者>
[ジ]ジョージズ・ミカウタゼ(45分+4)
[チ]パトリック・シック(59分)
<警告>
[ジ]グラム・カシア(36分)、ジョルジ・グヴェレシアニ(82分)、A. Mekvabishvili(83分)、G. Kochorashvili(90分+5)
[チ]ブラディミール・ツォウファル(18分)、L. Provod(40分)、D. Jurásek(47分)、トマーシュ ホレシュ(53分)、トマーシュ・ソウチェク(81分)
観衆:46,524人
└EURO初出場のジョージアが歴史的な勝ち点1…攻勢のチェコは今大会初白星を逃す
ジョージア 1-1(前半1-0)チェコ
<得点者>
[ジ]ジョージズ・ミカウタゼ(45分+4)
[チ]パトリック・シック(59分)
<警告>
[ジ]グラム・カシア(36分)、ジョルジ・グヴェレシアニ(82分)、A. Mekvabishvili(83分)、G. Kochorashvili(90分+5)
[チ]ブラディミール・ツォウファル(18分)、L. Provod(40分)、D. Jurásek(47分)、トマーシュ ホレシュ(53分)、トマーシュ・ソウチェク(81分)
観衆:46,524人
└EURO初出場のジョージアが歴史的な勝ち点1…攻勢のチェコは今大会初白星を逃す