【サンリオキャラクターズ ファッションリングジュエルクリア】7月下旬 発売予定価格:1回200円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ファッションリングジュエルクリア」を7月下旬に発売する。価格は1回200円。

本商品は、「サンリオキャラクターズ ファッションリング」シリーズの夏にもぴったりなクリアバージョン。サンリオのキャラクターたちがデザインされた大きめサイズのキラキラリングとなっている。ラインナップは「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「ハローキティ」、「ポムポムプリン」の全5種類。

マイメロディ

クロミ

シナモロール

ポムポムプリン

【サンリオキャラクターズ ファッションリングジュエルクリア】

サイズ:本体 約35~40mm

材質:本体 PVC

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M