【宝塚記念】ティモンディ高岸「最強はドウデュースに武豊さん！まさに大谷翔平×中村悠平バッテリー 」



【動画】宝塚記念 ティモンディの本命は？｜https://youtu.be/0-mhbwnZmac



競馬ファンが心躍らせる春のグランプレース・宝塚記念が23日に行われる。18年ぶりに京都競馬場での開催となる宝塚記念をお笑い芸人のティモンディが予想した。

第65回宝塚記念（GI）枠順

2024年6月23日（日）4回京都8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 シュトルーヴェ（セ5 D.レーン）

2-2 ジャスティンパレス（牡5 C.ルメール）

3-3 ベラジオオペラ（牡4 横山和生）

4-4 ドウデュース（牡5 武豊）

4-5 ディープボンド（牡7 幸英明）

5-6 ヒートオンビート（牡7 坂井瑠星）

5-7 プラダリア（牡5 池添謙一）

6-8 カラテ（牡8 岩田望来）

6-9 ソールオリエンス（牡4 横山武史）

7-10 ローシャムパーク（牡5 戸崎圭太）

7-11 ヤマニンサンパ（牡6 団野大成）

8-12 ブローザホーン（牡5 菅原明良）

8-13 ルージュエヴァイユ（牝5 川田将雅）



※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。