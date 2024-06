仕上げにツヤとうるおいを与える部分用ファンデーション！ハーバー研究所『ナチュラルグロウスティック』

ハーバー研究所は、ベースメイクの仕上げにツヤとうるおいを与える部分用ファンデーション『ナチュラルグロウスティック』を、2024年8月22日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『ナチュラルグロウスティック』

容量・価格:2,640円(税込)

『ナチュラルグロウスティック』は、ベースメイクの仕上げに塗るだけで濡れたようなツヤ感を与え、一瞬でハリのあるウルツヤ肌に魅せるスティックタイプの部分用ファンデーションです。

スクワランやユズ果実エキスなど美容液成分もたっぷり配合で、メイクしながらも肌をしっとり潤します。

スティックタイプで持ち運びにも便利。

メイク直しの際もサッとひと塗りでツヤ肌を復活させながら、しっとり保湿もできる肌のお守りアイテムです。

商品特長 :

◎メイクの仕上げにサッとひと塗りで、濡れツヤ肌を演出する部分用ファンデーション。

まるで肌が内側から輝いているようなツヤを与え、若々しい肌に仕上げます。

◎キラキラのパール感ではなく、濡れたようなツヤ感を与えるので、美しい素肌のような、より自然な肌質感に仕上げることができます。

◎スクワランやユズ果実エキス、アセチルヘキサペプチド-8など保湿・ハリケアの美容液成分もたっぷり配合で、メイクしながら肌をしっとり潤します。

◎スティックタイプで持ち運びしやすく外出先でもサッとリタッチ。

パサつきがちなメイク直しの時も、ひと塗りで保湿しながら朝のツヤ肌を復活させます。

使用方法:

(1) 顔全体のファンデーションの後、ベースメイクの仕上げに使用。

(2) 3〜4mm程度繰り出し、ツヤを与えたい頬やCゾーン(眉尻の下から目尻の下まで)、鼻筋、顎などにスティックを軽く滑らせるようにのせます。

(3) 指でポンポンとやさしくなじませます。

≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

