敏感肌のため低刺激処方へリニューアル！ハーバー研究所『スクワフェイシャルソープ』

ハーバー研究所は、保湿成分を贅沢に配合した洗顔石けん『スクワフェイシャルソープ』を敏感肌のための低刺激処方へリニューアルして、2024年8月22日(木)より通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて発売します。

ハーバー研究所『スクワフェイシャルソープ』

容量・価格:100g 1,320円(税込)

『スクワフェイシャルソープ』はスクワラン※1やローヤルゼリーエキス※2、グリチルリチン酸2K※2に加え、新たに吸着型ヒアルロン酸※3を配合し、更にうるおいが感じられる処方へと進化。

しっとりとした洗い上がりで、キメが整ったモチモチの肌に導きます。

敏感肌の方でも毎日お使いいただきやすい洗顔石けんです。

<商品特長>

◎新たに美容液成分吸着型ヒアルロン酸※3を配合。

また、リニューアル前の商品から継続して、グリチルリチン酸2K※2や、うるおい成分スクワラン、ローヤルゼリーエキス※2を贅沢に配合し、肌に必要なうるおいは残しながらも、古い角質や余分な皮脂、毛穴の汚れなどをやさしく洗い落とします。

洗い上がりはつっぱらず、しっとりとした肌に。

◎新たな低刺激処方を採用して、敏感肌の方でもお使いいただきやすくなりました。

※敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み

※全ての方に皮ふ刺激が起こらないということではありません

◎手間ひまかけた枠練り製法の石けんへリニューアル。

水に濡れてもふやけにくい石けんで、柔らかくふんわりとした泡が肌をやさしく洗い上げます。

<使用方法>

水かぬるま湯でよく泡立ててから洗顔し、十分に洗い流してください。

スクワフェイシャルソープ(泡立て)

※1保湿成分 ※2皮膚コンディショニング成分 ※3ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿成分)

≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

