【宝塚記念】冨田アナのチョイ足しキーワード『100%！天皇賞か大阪杯、牝馬、京都は8打数6安打4ホームラン』



【動画】宝塚記念 冨田アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/pvtBL0gRWN8



テレビ東京・冨田有紀アナから「第65回宝塚記念（GI）」のチョイ足しキーワードをお届け！

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今年は18年ぶりの京都開催！上半期の総決算・春のグランプリ『第65回宝塚記念（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第65回宝塚記念（GI）枠順

2024年6月23日（日）4回京都8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 シュトルーヴェ（セ5 D.レーン）

2-2 ジャスティンパレス（牡5 C.ルメール）

3-3 ベラジオオペラ（牡4 横山和生）

4-4 ドウデュース（牡5 武豊）

4-5 ディープボンド（牡7 幸英明）

5-6 ヒートオンビート（牡7 坂井瑠星）

5-7 プラダリア（牡5 池添謙一）

6-8 カラテ（牡8 岩田望来）

6-9 ソールオリエンス（牡4 横山武史）

7-10 ローシャムパーク（牡5 戸崎圭太）

7-11 ヤマニンサンパ（牡6 団野大成）

8-12 ブローザホーン（牡5 菅原明良）

8-13 ルージュエヴァイユ（牝5 川田将雅）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。