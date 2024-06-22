【宝塚記念】冨田アナのチョイ足しキーワード『100%！天皇賞か大阪杯、牝馬、京都は8打数6安打4ホームラン』
【動画】宝塚記念 冨田アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/pvtBL0gRWN8
テレビ東京・冨田有紀アナから「第65回宝塚記念（GI）」のチョイ足しキーワードをお届け！
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
今年は18年ぶりの京都開催！上半期の総決算・春のグランプリ『第65回宝塚記念（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
第65回宝塚記念（GI）枠順
2024年6月23日（日）4回京都8日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 シュトルーヴェ（セ5 D.レーン）
2-2 ジャスティンパレス（牡5 C.ルメール）
3-3 ベラジオオペラ（牡4 横山和生）
4-4 ドウデュース（牡5 武豊）
4-5 ディープボンド（牡7 幸英明）
5-6 ヒートオンビート（牡7 坂井瑠星）
5-7 プラダリア（牡5 池添謙一）
6-8 カラテ（牡8 岩田望来）
6-9 ソールオリエンス（牡4 横山武史）
7-10 ローシャムパーク（牡5 戸崎圭太）
7-11 ヤマニンサンパ（牡6 団野大成）
8-12 ブローザホーン（牡5 菅原明良）
8-13 ルージュエヴァイユ（牝5 川田将雅）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。