ブルボンは、バニラ香るさわやかなミルククリームを詰めた「ミルクあ〜んぱんモーモーバニラ」を2024年6月18日(火)より販売中です。

ブルボン「ミルクあ〜んぱんモーモーバニラ」

発売日 :2024年6月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

「ミルクあ〜んぱんモーモーバニラ」は、ほんのり甘いひとくちサイズのパンの中に、バニラ風味のミルククリームを充填。

クリームには塩を加え、夏でもさっぱりとした味わいを楽しめます。

また、カルシウムとその吸収を助けるビタミンDを配合しており、お子様のおやつにもぴったりな商品です。

