チョコとビスケットでできたバーガー！ブルボン「エブリバーガーチョコバナナ味」

ブルボンは、夏祭りの味が楽しめるバーガー型のチョコスナック「エブリバーガーチョコバナナ味」を2024年6月18日(火)に期間限定で販売中です。

ブルボン「エブリバーガーチョコバナナ味」

内容量 :61g

発売日 :2024年6月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

「エブリバーガーチョコバナナ味」は、バナナチョコレートをココアビスケットでサンドした見た目にもかわいいいバーガー型のチョコスナックです。

バナナのまろやかな甘さとココアビスケットのほろ苦さが絶妙にマッチした味わいに仕上がっています。

また、フタの裏にお祭りをテーマにしたぬり絵もできるまちがい探しも掲載されています。

