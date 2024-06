ブルボンは、従来のルマンドと比較し150%のクリームでコーティングしたルマンド“たっぷりクリームのルマンド”2品をコンビニエンスストア、鉄道売店限定で2024年6月18日(火)より販売中です。

ブルボン「たっぷりクリームのルマンド」

内容量 :5本

発売日 :2024年6月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、鉄道売店 限定

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

“たっぷりクリームのルマンド”は、幾重にも折り重ねたクレープクッキー「ルマンド」に、クリームを従来比150%とたっぷりかけ、満足感のある食べ応えに仕立てられています。

サクサクとした食感にココアクリームやキャラメルクリームをたっぷりコーティングしながらも、重すぎず飽きのこないおいしさを楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キャラメル味も!ブルボン「たっぷりクリームのルマンド」 appeared first on Dtimes.