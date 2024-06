=LOVE

=LOVE(イコールラブ)が22日、7月31日に発売となる17thシングル表題曲「絶対アイドル辞めないで」のMusic Videoが公開された。

【動画】公開された=LOVE「絶対アイドル辞めないで」Music Video

今年4月に、自身初となるアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」』(全4会場8公演)を大盛況に終え、=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」(9月7日(土)・9月8日(日) 神奈川県・Kアリーナ横浜)開催も発表されており、ますます勢いが止まらない指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE。

7月31日(水)に発売となる待望の17thシングル表題曲「絶対アイドル辞めないで」のMusic Videoが公開された。

新曲「絶対アイドル辞めないで」は、メンバーの佐々木舞香がセンターを務め、推しの幸せを願いながらも永遠にアイドルでいてほしいというファンの強い愛情を歌った、究極のラブソングとなっている。

Music Videoは、年間の優れたMusic Videoを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ」を幾度となく受賞した経験も持つ新宮良平氏が監督を務め、「カワイイの保存」をテーマに制作された。イメージシーンとダンスシーンで構成され、花や月など様々なアイテムをモチーフとして使用した各シチュエーションは、=LOVEのメンバーが「永遠の存在」であるかのように感じられる幻想的な世界観に仕上がっている。

なお、本日のMusic Video公開に合わせ、シングル「絶対アイドル辞めないで」のジャケット写真とアーティスト写真も公開となった。さらに、CD発売に先駆けて楽曲配信も明日0:00からスタート。再生回数に応じて豪華特典が当たるLINE MUSICでのキャンペーンの実施も発表されている。

=LOVEは、6月26日17時30分から放送されるテレビ東京開局60周年特別企画 「テレ東ミュージックフェス 2024 夏

〜昭和の常識は…令和の非常識!ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜」への出演も決まっている。