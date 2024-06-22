ジョージアvsチェコ スタメン発表
[6.22 EURO2024グループリーグ第2節](フォルクスパルクシュタディオン)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ジョージア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 L. Dvali
DF 4 グラム・カシア
DF 5 S. Kverkvelia
MF 2 O. Kakabadze
MF 6 G. Kochorashvili
MF 20 A. Mekvabishvili
MF 21 G. Tsitaishvili
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 9 Z. Davitashvili
FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 1 ギオルギ・ロリア
GK 12 L. Gugeshashvili
DF 13 G. Gocholeishvili
DF 14 ルカ・ロチョシュビリ
DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ
DF 24 J. Tabidze
MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ
MF 16 N. Kvekveskiri
MF 17 O. Kiteishvili
MF 18 S. Altunashvili
MF 23 S. Lobjanidze
MF 26 G. Sigua
FW 8 B. Zivzivadze
FW 11 G. Kvilitaia
FW 19 L. Shengelia
監督
サニョルウィリー
[チェコ]
先発
GK 1 J. Staněk
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 R. Hranáč
DF 18 L. Krejčí
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 14 L. Provod
MF 15 D. Jurásek
MF 22 トマーシュ・ソウチェク
FW 9 アダム・フロジェク
FW 10 パトリック・シック
FW 17 バーツラフ・チェルニー
控え
GK 16 マチェイ・コバージュ
GK 23 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ダビド・ジマ
DF 6 M. Vitík
DF 12 D. Douděra
DF 24 T. Vlček
MF 7 アントニン・バラーク
MF 8 P. Ševčík
MF 20 O. Lingr
MF 21 L. Červ
MF 25 P. Šulc
MF 26 M. Jurásek
FW 11 J. Kuchta
FW 13 M. Chytil
FW 19 T. Chorý
監督
Ivan Hašek
※22:00開始
<出場メンバー>
[ジョージア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 L. Dvali
DF 4 グラム・カシア
DF 5 S. Kverkvelia
MF 2 O. Kakabadze
MF 6 G. Kochorashvili
MF 20 A. Mekvabishvili
MF 21 G. Tsitaishvili
FW 9 Z. Davitashvili
FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 1 ギオルギ・ロリア
GK 12 L. Gugeshashvili
DF 13 G. Gocholeishvili
DF 14 ルカ・ロチョシュビリ
DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ
DF 24 J. Tabidze
MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ
MF 16 N. Kvekveskiri
MF 17 O. Kiteishvili
MF 18 S. Altunashvili
MF 23 S. Lobjanidze
MF 26 G. Sigua
FW 8 B. Zivzivadze
FW 11 G. Kvilitaia
FW 19 L. Shengelia
監督
サニョルウィリー
[チェコ]
先発
GK 1 J. Staněk
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 R. Hranáč
DF 18 L. Krejčí
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 14 L. Provod
MF 15 D. Jurásek
MF 22 トマーシュ・ソウチェク
FW 9 アダム・フロジェク
FW 10 パトリック・シック
FW 17 バーツラフ・チェルニー
控え
GK 16 マチェイ・コバージュ
GK 23 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ダビド・ジマ
DF 6 M. Vitík
DF 12 D. Douděra
DF 24 T. Vlček
MF 7 アントニン・バラーク
MF 8 P. Ševčík
MF 20 O. Lingr
MF 21 L. Červ
MF 25 P. Šulc
MF 26 M. Jurásek
FW 11 J. Kuchta
FW 13 M. Chytil
FW 19 T. Chorý
監督
Ivan Hašek
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります