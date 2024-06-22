[6.22 EURO2024グループリーグ第2節](フォルクスパルクシュタディオン)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ジョージア]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 3 L. Dvali

DF 4 グラム・カシア

DF 5 S. Kverkvelia

MF 2 O. Kakabadze

MF 6 G. Kochorashvili

MF 20 A. Mekvabishvili

MF 21 G. Tsitaishvili

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 9 Z. Davitashvili

FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ

控え

GK 1 ギオルギ・ロリア

GK 12 L. Gugeshashvili

DF 13 G. Gocholeishvili

DF 14 ルカ・ロチョシュビリ

DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ

DF 24 J. Tabidze

MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ

MF 16 N. Kvekveskiri

MF 17 O. Kiteishvili

MF 18 S. Altunashvili

MF 23 S. Lobjanidze

MF 26 G. Sigua

FW 8 B. Zivzivadze

FW 11 G. Kvilitaia

FW 19 L. Shengelia

監督

サニョルウィリー

[チェコ]

先発

GK 1 J. Staněk

DF 3 トマーシュ ホレシュ

DF 4 R. Hranáč

DF 18 L. Krejčí

MF 5 ブラディミール・ツォウファル

MF 14 L. Provod

MF 15 D. Jurásek

MF 22 トマーシュ・ソウチェク

FW 9 アダム・フロジェク

FW 10 パトリック・シック

FW 17 バーツラフ・チェルニー

控え

GK 16 マチェイ・コバージュ

GK 23 ヴィテツラフ ヤロシュ

DF 2 ダビド・ジマ

DF 6 M. Vitík

DF 12 D. Douděra

DF 24 T. Vlček

MF 7 アントニン・バラーク

MF 8 P. Ševčík

MF 20 O. Lingr

MF 21 L. Červ

MF 25 P. Šulc

MF 26 M. Jurásek

FW 11 J. Kuchta

FW 13 M. Chytil

FW 19 T. Chorý

監督

Ivan Hašek

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります