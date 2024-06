DEZERTが9月に傑作音源集『絶対的オカルト週刊誌』をリリースする。このアルバムは、結成から13年に渡って発表してきた膨大な楽曲から22曲を選りすぐり、更に新曲2曲を加えた2枚組の作品となる。収録曲の半分ほどは新たにレコーディングを行うとのことで、まさに歴史を辿りつつ現在のバンドの姿を知ることができる作品となる。各ディスクにボーナス・トラックとして「デザートの楽しいラヂオ」が収録されるというのもファンには嬉しいところだ。

傑作音源集『絶対的オカルト週刊誌』

2024年9月25日(水) 発売

・初回限定盤:2CD+Blu-ray(3枚組)CRCP-40686/87 \11,000(税抜価格 \10,000)トレカ5枚封入

・通常盤:2CD(2枚組)CRCP-40688/89 定価\4,400(税抜価格 \4,000)トレカ1枚封入

※トレカは全15種類のランダム封入となります



・CD収録内容 ※初回限定盤・通常盤共通

[DISC-1]

-心臓編-

01. 「絶蘭」

02. <新曲1>

03. 「誤解」

04. 胃潰瘍とルソーの錯覚

05. 「遭難」

06. ミザリィレインボウ

07. ミスターショットガンガール

08. 蝶々

09. Call of Rescue

10. 遮光事実

11. 「秘密」

12. 「変態」

Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜心臓ドロドロ入院編〜

[DISC-2]

-脳味噌編-

01. 脳みそくん。

02. バケモノ

03. 「君の子宮を触る」

04. Sister

05. カメレオン

06. 大塚ヘッドロック

07. 「殺意」

08. Thirsty?

09. <新曲2>

10. 「遺書。」

11. TODAY

12. 「切断」

Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜脳味噌トロトロ退院編〜



・Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ収録

DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree” 【TOUR FINAL】 -僕等の夜について編-

2024.6.22 三郷市文化会館 大ホールを収録



※収録楽曲の一部は本作品用に新録音いたします

※CDショップ及びECサイト特典、イベント情報に関しては6月28日(金)に発表予定です

2024年9月25日(水) 発売・初回限定盤:2CD+Blu-ray(3枚組)CRCP-40686/87 \11,000(税抜価格 \10,000)トレカ5枚封入・通常盤:2CD(2枚組)CRCP-40688/89 定価\4,400(税抜価格 \4,000)トレカ1枚封入※トレカは全15種類のランダム封入となります・CD収録内容 ※初回限定盤・通常盤共通[DISC-1]-心臓編-01. 「絶蘭」02. <新曲1>03. 「誤解」04. 胃潰瘍とルソーの錯覚05. 「遭難」06. ミザリィレインボウ07. ミスターショットガンガール08. 蝶々09. Call of Rescue10. 遮光事実11. 「秘密」12. 「変態」Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜心臓ドロドロ入院編〜[DISC-2]-脳味噌編-01. 脳みそくん。02. バケモノ03. 「君の子宮を触る」04. Sister05. カメレオン06. 大塚ヘッドロック07. 「殺意」08. Thirsty?09. <新曲2>10. 「遺書。」11. TODAY12. 「切断」Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜脳味噌トロトロ退院編〜・Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ収録DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree” 【TOUR FINAL】 -僕等の夜について編-2024.6.22 三郷市文化会館 大ホールを収録※収録楽曲の一部は本作品用に新録音いたします※CDショップ及びECサイト特典、イベント情報に関しては6月28日(金)に発表予定です

<Let's Go Budokan?! -みんなで武道館へダイナマイ!!->

2024年9月23日(月・祝)品川インターシティホール

第1部:心臓編 OPEN 13:00 / START 14:00

第2部:脳味噌編 OPEN 17:00 / START 18:00

【チケット料金】

オールスタンディング ¥7,000(税込)CD付き

※第1部、2部それぞれに、アルバム傑作音源集「絶対的オカルト週刊誌」収録CDを2枚に分けた『20240923盤』が付属

※第1部:心臓編CD(全12曲) 第2部:脳味噌編CD(全12曲)/Bonus Track「デザートの楽しいラヂオ」は未収録

※2024年12月27日(金)に開催するDEZERT ONEMAN LIVE 日本武道館公演来場時に、スペシャル企画に参加出

来る”SPECIAL INVITATION”封入

※CDは各回の公演終了後、退出時にお渡しします

※当日、ライブにご来場頂けない場合はCDのお渡しは出来ませんので、予めご了承ください



◆ひまわり会 チケット先行1次受付(抽選)

受付期間:2024年6月22日(土)21:00〜6月30日(日)21:00

入金期間:2024年7月4日(木)13:00〜7月8日(月)21:00

受付URL:https://www.dezert.jp/feature/fc0923

※お1人様2枚までお申し込みが可能です。同伴者は非会員でも申し込みいただけます。

※受付期間中にご入会が完了した会員様もお申し込みが可能です。

※e+抽選受付 ※スマチケのみ



◆ひまわり会 チケット先行2次受付(抽選)

受付期間:2024年7月4日(木)13:00〜7月9日(火)21:00

入金期間:2024年7月13日(土)13:00〜7月15日(月・祝)21:00

受付URL:後日お知らせします

※お1人様2枚までお申し込みが可能です。同伴者は非会員でも申し込みいただけます。

※受付期間中にご入会が完了した会員様もお申し込みが可能です。

※e+抽選受付 ※スマチケのみ



◆オフィシャルHP先行受付(抽選)

受付期間:2024年7月13日(土)13:00〜7月17日(水)21:00

入金期間:2024年7月20日(土)13:00〜7月22日(月)21:00

受付URL:https://eplus.jp/dezert240923-hp/

※e+抽選受付 ※1人2枚 ※スマチケ、紙チケット選択可



◆一般発売日

2024年7月27日(土)10:00〜



◆公演に関するお問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2024年9月23日(月・祝)品川インターシティホール第1部:心臓編 OPEN 13:00 / START 14:00第2部:脳味噌編 OPEN 17:00 / START 18:00【チケット料金】オールスタンディング ¥7,000(税込)CD付き※第1部、2部それぞれに、アルバム傑作音源集「絶対的オカルト週刊誌」収録CDを2枚に分けた『20240923盤』が付属※第1部:心臓編CD(全12曲) 第2部:脳味噌編CD(全12曲)/Bonus Track「デザートの楽しいラヂオ」は未収録※2024年12月27日(金)に開催するDEZERT ONEMAN LIVE 日本武道館公演来場時に、スペシャル企画に参加出来る”SPECIAL INVITATION”封入※CDは各回の公演終了後、退出時にお渡しします※当日、ライブにご来場頂けない場合はCDのお渡しは出来ませんので、予めご了承ください◆ひまわり会 チケット先行1次受付(抽選)受付期間:2024年6月22日(土)21:00〜6月30日(日)21:00入金期間:2024年7月4日(木)13:00〜7月8日(月)21:00受付URL:https://www.dezert.jp/feature/fc0923※お1人様2枚までお申し込みが可能です。同伴者は非会員でも申し込みいただけます。※受付期間中にご入会が完了した会員様もお申し込みが可能です。※e+抽選受付 ※スマチケのみ◆ひまわり会 チケット先行2次受付(抽選)受付期間:2024年7月4日(木)13:00〜7月9日(火)21:00入金期間:2024年7月13日(土)13:00〜7月15日(月・祝)21:00受付URL:後日お知らせします※お1人様2枚までお申し込みが可能です。同伴者は非会員でも申し込みいただけます。※受付期間中にご入会が完了した会員様もお申し込みが可能です。※e+抽選受付 ※スマチケのみ◆オフィシャルHP先行受付(抽選)受付期間:2024年7月13日(土)13:00〜7月17日(水)21:00入金期間:2024年7月20日(土)13:00〜7月22日(月)21:00受付URL:https://eplus.jp/dezert240923-hp/※e+抽選受付 ※1人2枚 ※スマチケ、紙チケット選択可◆一般発売日2024年7月27日(土)10:00〜◆公演に関するお問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

<DEZERT Presents 【This Is The "FACT"】 TOUR 2024>

2024年10月5日(土) 名古屋DIAMOND HALL vs lynch.

OPEN 16:15 / START 17:00

お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



2024年10月20日(日) 大阪BIGCAT vs Sadie

OPEN 16:15 / START 17:00

お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888



2024年11月15日(金) Zepp Shinjuku vs MUCC

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



【チケット料金】

オールスタンディング ¥7,000(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※営利目的の転売禁止

※未就学児童入場不可



◆ひまわり会+各出演アーティストFC チケット先行受付(抽選)

受付期間:2024年7月20日(土)12:00〜7月28日(日)21:00

入金期間:2024年8月1日(木)13:00〜8月5日(月)21:00

※e+抽選受付 ※各公演1人2枚まで ※同伴者は非会員でも申し込みいただけます。※スマチケのみ

※受付期間中にご入会いただいた会員様もお申し込みが可能です。



◆プレオーダー先行

受付期間:2024年8月1日(木)13:00〜8月7日(水)21:00

入金期間:2024年8月10日(土)13:00〜8月12日(月・祝)21:00

※e+抽選受付 ※各公演1人2枚まで ※スマチケ、紙チケット選択可



◆一般発売

2024年8月17日(土)10:00~

2024年10月5日(土) 名古屋DIAMOND HALL vs lynch.OPEN 16:15 / START 17:00お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 052-320-91002024年10月20日(日) 大阪BIGCAT vs SadieOPEN 16:15 / START 17:00お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-8882024年11月15日(金) Zepp Shinjuku vs MUCCOPEN 17:00 / START 18:00お問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/【チケット料金】オールスタンディング ¥7,000(税込)※入場時ドリンク代別途必要※営利目的の転売禁止※未就学児童入場不可◆ひまわり会+各出演アーティストFC チケット先行受付(抽選)受付期間:2024年7月20日(土)12:00〜7月28日(日)21:00入金期間:2024年8月1日(木)13:00〜8月5日(月)21:00※e+抽選受付 ※各公演1人2枚まで ※同伴者は非会員でも申し込みいただけます。※スマチケのみ※受付期間中にご入会いただいた会員様もお申し込みが可能です。◆プレオーダー先行受付期間:2024年8月1日(木)13:00〜8月7日(水)21:00入金期間:2024年8月10日(土)13:00〜8月12日(月・祝)21:00※e+抽選受付 ※各公演1人2枚まで ※スマチケ、紙チケット選択可◆一般発売2024年8月17日(土)10:00~

<DEZERT ONEMAN LIVE日本武道館>

2024年12月27日(金)

※詳細後日発表

2024年12月27日(金)※詳細後日発表

初回限定盤のBlu-rayには、本日6月22日にファイナルを迎えたアルバム『The Heart Tree』ツアー最終日・三郷市文化会館公演の映像が収められる。さらに、リリース直前の9月23日には品川インターシティホールにて、アルバム音源と秘密のインビテーションカードが付いた2部制のライブ<Let's Go Budokan?! -みんなで武道館へダイナマイ!!->を開催すること、10月から11月にかけて東名阪でlynch.、Sadie、MUCCを迎えた2マンライブ<This Is The "FACT">を行うことも発表された。