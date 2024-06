神奈川県住宅供給公社と社会福祉法人聖隷福祉事業団は、2024年7月11日(木)に、将来元気なうちに住み替えを検討されている方に向けて初の合同バス送迎付き団体見学会を開催します。

神奈川県住宅供給公社/社会福祉法人聖隷福祉事業団「合同バス送迎付き団体見学会」

見学場所 :(1)神奈川県住宅供給公社「ヴィンテージ・ヴィラ横須賀」(昼食体験あり)

(2)社会福祉法人聖隷福祉事業団「油壺エデンの園」

開催日時 :2024年7月11日(木)横浜駅10時00分集合、16時00分解散予定

参加対象者:有料老人ホームへの入居を検討の65歳以上の方、またはご家族の方

定員 :20名(完全予約制)

※応募多数の場合は抽選となります。

当落の結果は、締切日以降にお電話でご連絡します。

参加費 :お一人1,000円(昼食体験付)

■申込方法等

申込方法: 電話受付 事前予約制

応募締切: 2024年7月1日(月)

申込先 : 神奈川県住宅供給公社 高齢者事業部

電話 : 0120-428-660(受付時間:平日9時から17時)

URL :

https://vintage-villa.net/

神奈川県住宅供給公社と社会福祉法人聖隷福祉事業団は、2024年7月11日(木)に、将来元気なうちに住み替えを検討されている方に向けて初の合同バス送迎付き団体見学会を開催!

■合同バス送迎付き団体見学会の目的

神奈川県住宅供給公社は1950年の創立以来、戦後復興期や高度経済成長期の住宅不足の解消・都市の不燃化への対応など、常に未来を見据え、時代の変化に応じた役割を果たしてきました。

現在、神奈川県内に71団地、約1万3千戸の賃貸住宅や約900戸の介護付有料老人ホームなどを経営しています。

超高齢社会へ突入している現在、高齢者向けの住宅は住まいの形態、事業主やソフトサービスなど多様化しています。

高齢者の方が自身で情報を集め、その中から住まいを選び、決断することは難しいのではないかと感じます。

生涯で最後の大きな決断となるであろう高齢期の住まい選びについて、自らの目で確かめ、自らの意思で決定して自身にあった住まいで、楽しく健やかに暮らしていただきたいと考えています。

そこで今回、神奈川県住宅供給公社は同様の想いを持つ社会福祉法人聖隷福祉事業団と初めて、合同バス送迎付き団体見学会を開催する運びとなりました。

横浜駅を発着地点とし、1日で2施設を見学できます。

事業主や環境が異なる入居時自立の介護付有料老人ホームを見学していただき、安心して年を重ねることができる「住まい」の魅力を感じていただければと考えています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1日で2箇所の老人ホームを見学!神奈川県住宅供給公社/聖隷福祉事業団「合同バス送迎付き団体見学会」 appeared first on Dtimes.