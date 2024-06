髪の悩みにあわせたブラシが選べる！トリコインダストリーズ「デンマンブラシ」

トリコインダストリーズは2024年7月から、デンマンブラシの一般販売を開始します。

トリコインダストリーズは2024年7月から、デンマンブラシの一般販売を開始!

デンマンは、1938年創業のイギリスを代表するヘアブラシブランドの一つで、世界60カ国以上の国で愛用されており、累計販売数1億本以上に達します。

美容師、理容師、ヘアメイクアーティストらプロフェッショナルが愛用するブラシとして高い評価を得ています。

細くて絡まりやすい髪質が悩みという人もいれば、剛毛や太い髪質が悩みという人もいます。

髪の悩みは人それぞれ違います。

デンマンブラシはそういった一人一人が抱えている悩みに応えるため、多種多様な商品を揃えています。

髪を扱うプロの美容師が、悩みや目的別にブラシを選定する際に選ばれているブランドでもあり、美容学校の教材としても配布されています。

プロ向け市場を主な販売ルートとしていたデンマン社が今回、直営オンラインショップ「デンマンブラシ日本公式ショップの開設に続き、日本向け一般市場への販売を決定したのは、「世界共通の価値(品質)を世界中の人々に届ける」という世界戦略の一環です。

年齢や国境を超えて、個人のアイデンティティを崩さないこだわりが詰まったデザインも魅力のひとつです。

一般市場では、白の柄とピンクの台座で、デンマン関係者が京都を訪れた際の感動をモチーフに企画した「京都桜」シリーズなど、高いデザイン性がありデンマン公式ECサイトで特に評価の高い11種類23アイテムを販売します。

定期的なお手入れを行うことで半世紀使えると言われるほど質の高い商品で、デンマンのアイコンともいえるオリジナルスタイラーD3、D14シリーズは台座もピンも分解して洗うことができ衛生的です。

《ベーシック商品》

数あるデンマン商品の中でも、王道のベーシックアイテムです。

・D6(下段左):柔らかいピンで頭皮と髪を傷つけないシャプーブラシです。

標準小売価格 1,650円(税込)

・D83(上段左):面の幅が広いのが特徴のパドルブラシ。

頭皮に心地の良い刺激を与えます。

標準小売価格 3,850円(税込)

・D81M(上段右):天然毛とナイロンピンの混合ブラシで、髪をまとめて艶を出すのに最適です。

標準小売価格 3,630円(税込)

・DCB1(下段右):ヘアブラシのお手入れ専用ブラシです。

標準小売価格 1,100円(税込)

「髪を洗う、乾かす、整える。」

ヘアケアを行う上でどれか一つ欠けては、素敵な髪を維持することはできません。

その場面ごとにアイテムを使い分けてより髪を労わる、そして愛用のヘアブラシのケアも忘れずに。

《D3シリーズ》

▽特徴▽

髪の毛を乾かすだけでなく、カールを作ることもできる究極のヘアブラシ。

トラディショナルデンマンブラシ、オリジナルスタイラーはブロースタイルの決定版です。

長い髪もストレスなくつややかにスタイリングします。

また、こちらのシリーズは台座とピンも分解して洗えるため、衛生的でブラシを清潔に保つことができます。

標準小売価格 上段商品 2,970円/下段商品 3,520円(税込)

《D90Lシリーズ》

▽特徴▽

長短2種類、4本のソフトピンが髪の毛のもつれや絡みをときほぐします。

長いピンは柔らかく髪の毛に沿い、短いピンは絡まった髪の毛をときほぐすことができます。

ブローやその他の技術にも使えるティアドロップハンドル。

ブラッシングするだけで、髪の毛に負担をかけずにサラサラに仕上げます。

ソフトピンとクッションの相乗効果で髪の毛が引っかかりません。

標準小売価格 上段商品 3,740円/下段商品 4,840円(税込)

全11種22アイテムを一般販売しています。

《デンマンブラシ日本公式ショップホームページ》

https://denmanbrush.jp/collections/brushes

デンマン社は地球環境を守るため、2019年からブラシのパッケージに使用されていた使い捨てプラスチックをリサイクル可能なパッケージに変更する取り組みを進めています。

ブラシの柄に使用するのは耐久性のある高品質なプラスチックですが、使用期間の短いパッケージは可能な限り削減の対象としています。

デンマンインターナショナル(英国)は、完全にリサイクル可能で持続可能な新しいパッケージを世界60カ国以上のプロ用及び小売市場に投入する予定です。

